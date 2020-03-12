12.03.2020, 17:55

Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне отменяется

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EST
Sinine Vaip
Sinine VaipFoto: Andres Putting

Как сегодня стало известно, концерт российской поп-звезды Филиппа Киркорова, который должен был пройти в эту пятницу (13 марта) в таллиннском спортивно-концертном комплексе "Тондираба", не состоится.

Концерт Филиппа Киркорова переносится на 3 октября

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации правительства и Департамента здоровья Эстонии, а также беспокоясь о безопасности и здоровье людей, организаторы мероприятия приняли решение о переносе концерта Филиппа Киркорова на 3 октября 2020 года", - сообщается в пресс-релизе концертного агентства Artmusic.

Все купленные билеты действительны на новую дату.

"Мы очень надеемся на понимание публики, а также благодарим Филиппа Киркорова за поддержку и заботу о здоровье жителей", - говорят организаторы.

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