Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне переносится

Концерт Филиппа Киркорова переносится на 3 октября

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации правительства и Департамента здоровья Эстонии, а также беспокоясь о безопасности и здоровье людей, организаторы мероприятия приняли решение о переносе концерта Филиппа Киркорова на 3 октября 2020 года", - сообщается в пресс-релизе концертного агентства Artmusic.

Все купленные билеты действительны на новую дату.

Билеты также можно будет сдать, информация об этом появится на сайте Piletilevi.

"Мы очень надеемся на понимание публики, а также благодарим Филиппа Киркорова за поддержку и заботу о здоровье жителей", - говорят организаторы.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил признательность организаторам концерта за принятие непростого решения.

"Сегодня мы провели переговоры с организаторами концерта Филиппа Киркорова (ArtMusic в лице Зои Гоор) и пришли к общему пониманию, что из-за сложившейся в Эстонии кризисной ситуации проводить это большое мероприятие в ледовом холле "Тондираба" 13 марта будет неправильно. Концерт переносится на осень нынешнего года, так что публика не останется без выступления своего любимого артиста. Со своей стороны благодарим организаторов за это непростое, но очень ответственное решение и готовность к сотрудничеству: мы понимаем, насколько сложно отменять и переносить такое большое мероприятие, особенно в ситуации, когда всё уже готово к его проведению" - написал в своем аккаунте FB вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Что касается скорого концерта Полины Гагариной, то он тоже находится под большим вопросом. Как и в случае с Киркоровым, это будет зависеть от решения организаторов.