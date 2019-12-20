“Кренгольмские снегири”. Соловьи улетели, а снегири остались!

В преддверии Рождества в Нарву “прилетят” “Кренгольмские снегири” — что это и почему выбрано такое название? Это — феcтиваль, название же выбрано не случайно, а под впечатлением потрясающей работы “Кремлевскимие соловьи”. Удачная сценическая работа Тартуского Нового театра, который открыл для Нарвитян здания старейшего текстильного производства Кренгольма с другой стороны — как великолепную творческую площадку.
Почему снегири? Снегири — птицы оседлые, живущие в наших краях, перелетные соловьи улетели, а вот интузиазм у нарвских горожан остался и именноэто и послужило началом становления нового проекта. “Кренгольмские снегири 2019” это минифестиваль, целью которого является объединить креативных и активных горожан. Вместе, сообща создать серию интересных новых мероприятий в Рождественский период. Площадкой, как понятно из названия, будет Кренгольм. В этом году фестиваль носит приставку “мини”, так как идея родилась в начале зимы и времени на воплощение грандиозных идей было мало, поэтому команда ограничилась 2-мя днями фестиваля. Однако мы рассчитываем менять это приставку и расти, превращая эту идею в добрую Рождественскую традицию.
Нашу идею уже поддерживает Narva Gate в лице Яянуса Микка, дом Эстонского языка в Нарве! Фестиваль проходит и по инициативе Нарвской активной молодежи и фонда Интеграции. Но, конечно же, мы открыты к сотрудничеству и будем рады если это найдет отклик в сердцах горожан и поможет нарвитянам и гостям нашего города больше общаться и дружить, а еще помогать и протягивать руку помощи друг другу!
Не смотря на мини приставку наши мероприятия пользуются большой популярность — места на бесплатные мастер-классы и лекции нового формата , которые состоятся 21 декабря в самом красивом и старейшем здании Кренгольма, были забронированы за неделю. Всех желающих мы приглашаем на благотворительную танцевальную программу — зумба марафон, которвый мы проводим совместно с инициативными инструкторами Зумбы во главе с Анной Марковой. Собранные средства отправятся некоммерческому обществу Ayuda, которое уже больше семи лет спасает и помогает животным, нуждающимся в заботе, любви и новом доме.
Благотворительный зумба марафон состоится 23 декабря в 18:00 в творческом и мультимедийном центре — OBJECT. Помоги танцуя!
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