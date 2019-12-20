“Кренгольмские снегири”. Соловьи улетели, а снегири остались!

Почему снегири? Снегири — птицы оседлые, живущие в наших краях, перелетные соловьи улетели, а вот интузиазм у нарвских горожан остался и именноэто и послужило началом становления нового проекта.

“Кренгольмские снегири 2019” это минифестиваль, целью которого является объединить креативных и активных горожан. Вместе, сообща создать серию интересных новых мероприятий в Рождественский период. Площадкой, как понятно из названия, будет Кренгольм. В этом году фестиваль носит приставку “мини”, так как идея родилась в начале зимы и времени на воплощение грандиозных идей было мало, поэтому команда ограничилась 2-мя днями фестиваля. Однако мы рассчитываем менять это приставку и расти, превращая эту идею в добрую Рождественскую традицию.

Нашу идею уже поддерживает Narva Gate в лице Яянуса Микка, дом Эстонского языка в Нарве! Фестиваль проходит и по инициативе Нарвской активной молодежи и фонда Интеграции. Но, конечно же, мы открыты к сотрудничеству и будем рады если это найдет отклик в сердцах горожан и поможет нарвитянам и гостям нашего города больше общаться и дружить, а еще помогать и протягивать руку помощи друг другу!