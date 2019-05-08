Крупнейшее событие года в Нарве – дни города и фестиваль современного искусства "Мост Дружбы"

31 мая заполнят городскую площадку дети и молодёжь города. В 10.00 на стадионе Калев-Фама состоится спортивный праздник детских садов ”Радуга детства”. Большое красочное событие соберёт более 200 ребят и их родителей. В 12.00 на стадионе ”Кренгольм” пройдут традиционные соревнования по инваспорту.

В 18.00 в парке Нарвского замка состоится молодёжный фестиваль ”Summer comes tomorrow”, который соберёт творческую молодёжь. Молодёжная культура будет представлена через творческие мастерские, театральное представление, живую музыку от нарвских молодых исполнителей и гостей города.

Торжественное открытие фестиваля состоится 31 мая в 18.30 в Концертном доме ”Женева”. Главным событием этого вечера станет концерт ”Настроение: джаз”, в котором примут участие оркестр ”Северная Симфония” Санкт-Петербургского театра ”Мюзик-Холл” под управлением Фабио Мастранджело, солисты Анна Викулина и Тигрий Бажакин, а также пианист-виртуоз Станислав Чигадаев.

Высокий уровень мастерства музыкантов оркестра, стремление постоянно расширять репертуар за счет исполнения произведений современных авторов, а также профессионализм и невероятное обаяние Фабио Мастранджело, привлекают на концерты ”Северной Cимфонии” большое число поклонников в разных странах мира.

В репертуаре коллектива — произведения отечественной и зарубежной классики, сочинения современных композиторов. Коллектив отличается мощной энергетикой и ярким, безупречным звучанием.

Перед началом концерта в фойе Концертного дома ”Женева” пройдет открытие выставки ”Петербургские лица” фотохудожника Валерия Плотникова — выдающегося фотографа нашего времени. Валерий окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А.В. Гальперина). С 1969 года профессионально занимается фотографией. Сотни обложек театральных и киножурналов, десятки книг и грампластинок вышли с портретами, выполненными Валерием Плотниковым. Состоялось более пятидесяти его персональных выставок в различных городах России и за рубежом.

Кульминация празднования придется на субботу, 1 июня.

День города начнётся шествием праздничной колонны в сопровождении духового оркестра по главной улице города Таллиннскому шоссе в направлении к Петровской площади.

Основное торжество состоится на Петровской площади, в парке Нарвского замка и сквере Пушкина. Горожан и гостей города ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов, праздник национально-культурных обществ, ярмарка нарвских ремесленников, всевозможные мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, выставки, аттракционы и многое другое.

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Федерация волейбола Эстонии подготовила подарок к дням города и начнёт с Нарвы свой юбилейный летний тур ”Эстония — страна волейбола 100”, в рамках которой встретятся бывшие звезды сборной Эстонии и тренеры с командой нарвских друзей волейбола. Любителей спорта ждет захватывающая шоу-игра в 15.30 в парке Нарвского замка.

В 17.00 духовой оркестр нарвской музыкальной школы представит концерт ”Духовая музыка сквозь столетия”. В парке замка будут звучать произведения русских, эстонских и зарубежных композиторов — вальсы, марши, музыка из кинофильмов, а также джазовые композиции.

Традиционно в честь Дня рождения Нарвы пройдёт большой концерт с участием звёзд эстонской и российской эстрады.

В этом году на Петровской площади во время дневной программы зрителей ждут встречи с эстонской группой ”The Swingers” и её солистами Таней Михайловой и Микком Саар.

В рамках дневной программы праздника порадует своим выступлением прекрасная и обворожительная Татьяна Буланова.

Вечернюю программу завершит рок-группа ”MORDOR”.

А самым главным и ожидаемым музыкальным событием станет выступление легенды рока — группы ”АЛИСА” и её лидера Константина Кинчева.

В воскресенье, 2 июня, также состоятся интересные и разнообразные события.

В 11.00 откроются двери Художественной галереи, где пройдёт День художника. День Художника — красивая давняя традиция культурной жизни Нарвы. В этом году это увлекательное мероприятие проводится в 34-ый раз. Традиционно участниками праздника

будут художники и фотографы из различных регионов Эстонии, Литвы, Латвии, Беларуси, России, Хорватии, Польши, Швейцарии, а также артисты театра, музыканты, танцоры и клоуны. По уже сложившейся традиции состоится ярмарка работ художников. В ней примут участие как нарвитяне, так и гости нашего города. Этот праздник призван подарить все таинства искусства и взрослым, и детям.

Испытать себя можно будет на ”Забеге героев” в 11.00 в Липовой ямке. ”Забег Героев” — это забег по пересеченной местности, где в дополнение к трассе имеются разнообразные препятствия. ”Рецепт коктейля веселого времяпровождения прост: немного турников, немного песка и грязи, немного подъемов и в конце одно приятное купание!”

С подробными программами мероприятий можно будет ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.