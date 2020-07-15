Ласнаидея НКО предлагает провести вечер пятницы познавательно и вкусно – в гастротуре по Ласнамяэ

“Идея проведения дегустационного тура по ресторанам, кафе, барам Ласнамяэ несколько лет была в нашем списке дел”,- рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов в НКО Ласнаидея. Такие туры очень популярны, например, в Санкт-Петербурге, Варшаве или Тбилиси, когда люди проходят группой по интересным местам, в каждом из которых пробуют какой-либо продукт или блюдо.

Полина продолжает: “Мы планировали провести этот тур еще в середине марта, но из-за введения чрезвычайного положения его пришлось отменить. За это время один ресторан сменил владельца, другой — концепцию меню. Поэтому сейчас у нас новые участники — это совсем молодой ресторан Hügge, поистине легендарное место Comandor и семейный ресторан Kitchen Rõõm“. В каждом из мест можно будет попробовать характерное именно для этого ресторана блюдо из меню. Также персонал ресторанов поделится интересными рассказами о своих заведениях. Например, здание, в котором находится Comandor, снималось в документальном фильме “Муравейник”.

Помимо дегустации участников тура ждет экскурсия по Ласнамяэ — пока группа будет двигаться из одного ресторана в другой, гид будет рассказывать истории из жизни Ласнамяэ. Так, участники узнают, где в Ласнамяэ планировали построить Проспект мира и что на этом месте находится сейчас. Часть маршрута — пешеходная, часть — на общественном транспорте.

Многие считают, что в Ласнамяэ нет ничего интересного. Активисты Ласнаидеи разрушают этот стереотип, и готовы показать свой — яркий, красивый, вкусный Ласнамяэ.

Мероприятие состоится 17 июля в 17-00. Дополнительная информация об экскурсии — на странице объединения в Facebook https://www.facebook.com/events/577807932921273/