Луна и Shortparis не смогут приехать на Tallinn Music Week, зато выступит датская рок-группа Iceage

Из-за ограничений на поездки на TMW 2020 не смогут выступить следующие артисты:

США: A Place To Bury Strangers, которые подтвердили свое выступление на фестивале в следующем году

Канада: Barry Paquin Roberge, Jayden Oath, Miesha & The Spanks, Wallgrin, Slow Down Molasses

Россия: Atariame, Discours Synthetique, Kalivas, Kenako, Кристина Петухина, “Незабудки”, Ninel, Mitya, Ploho, Poexxxali, Shortparis, The Vicious Seeds, Tonoptik, USSSY

Украина: Balaklava Blues, Gentle Ropes, Kyiv Ethno Trio, Luna, Yuko

Беларусь: Bakey

Швеция: Cat Princess, Kali Malone, Sara Parkman, Shida Shahabi

Израиль: Trace Kotik

В этом году в TMW также не смогут принять участие Clemix, Run Sofa и Wiegedood из Бельгии, Ahva и Blind Channel из Финляндии, Sigrun из Исландии, Kai Schumacher из Германии, Svin из Дании и Dmitry Distant из Латвии.

В программу были добавлены следующие новые артисты: Iceage из Дании, The KVB и Strange Idols из Англии, Sylk из Ирландии, Sturle Dagsland из Норвегии, Thot из Бельгии, Tribes Of The City, Tesa и Eschatos из Латвии, Olimpia Splendid и Grandmother Corn из Финляндии, Camilla Sparksss из Швейцарии, а также Argo Vals, dreamkrusher!, MÖRT, OLEN JONES, Tintura x Arno Tamm и SuureMammaRekkaPoisid из Эстонии.

Полный список исполнителей TMW 2020 можно найти здесь.

Тем, чья любимая группа больше не участвует в TMW 2020, фестиваль предлагает возможность вернуть билет или обменять его на другое событие TMW этого года или на билет TMW 2021. Учтите, что билеты на замену должны быть той же стоимости, что те, которые были приобретены вами ранее. По вопросам обмена следует обратиться в Piletilevi по адресу info@piletilevi.ee. Если вы хотите вернуть билет, то вам следует обратиться к организаторам TMW по адресу ticket@tmw.ee. Свои пожелания по обмену или возврату необходимо отправить не позднее 31 июля. Более подробные условия обмена и возврата билетов и абонементов можно найти здесь.