20.07.2020, 13:50

Луна и Shortparis не смогут приехать на Tallinn Music Week, зато выступит датская рок-группа Iceage


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Луна и Shortparis не смогут приехать на Tallinn Music Week, зато выступит датская рок-группа Iceage
Pressifoto

На фестивале новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 27 по 30 августа, впервые в Эстонии выступит датская рок-группа Iceage. Концерт коллектива запланирован на субботу, 29 августа, и пройдет в зале Нобеля, что расположен в литейном цехе Ноблесснера. Эта сцена курируется санкт-петербургским творческим центром «Севкабель Порт» и фестивалем Stereoleto.

Американская группа A Place To Bury Strangers, которая из-за ограничений на поездки не сможет принять участие в TMW в этом году, уже подтвердила свое выступление на фестивале в следующем году.

Похоже, что для базирующейся в Копенгагене Iceage, с 2008 года возглавляемой певцом Элиасом Бендером Рённенфельтом, панк-рок — это не просто пара гитарных рифов и кожаные куртки, а вопрос жизни и смерти. Их творчество одновременно мрачное и возвышенное, уходит корнями в бессмертный панк и шведский хардкор, а также авангардный джаз и декадентскую поэзию Бодлера. Игги Поп сказал, что Iceage — “единственная современная панк-группа, которая звучит по-настоящему опасно”, а Ричард Хелл написал о них полное восхищения эссе, сказав, что музыка датчан — лучшее из возможных лекарств от подростковой тревожности.

Тепло принятая критиками дискография Iceage включает четыре полноформатных альбома, последний из которых, Beyondless, был выпущен в 2018 году. Весной этого года группа выпустила хорошо отражающий наше время сингл Lockdown Blues.

Из-за ограничений на поездки по причине пандемии американская группа A Place to Bury Strangers была вынуждена отменить свое выступление в зале Нобеля, но они подтвердили свое участие в фестивале TMW в следующем году. По тем же причинам на мероприятии не смогут выступить Shortparis и Discourse Synthetique из России, а также Luna из Украины. На сцену TMW в этом году выйдут исполняющий меланхоличный готический шугейз лондонский дуэт The KVB, эстонская группа HUNT, финны Joensuu 1685, англичане Chinchilla, а также Modulshtein и Polosywa из Эстонии.

Поскольку граница Эстонии была вновь открыта в июне для путешественников из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании, у которых не обнаружено симптомов заражения коронавирусом, на фестивале можно будет увидеть большинство ранее объявленных исполнителей из соответствующих стран. К сожалению, из-за действующих ограничений ранее объявленные артисты из России, Украины, Беларуси, Израиля, США и Канады не смогут выступить на фестивале. Вся программа была переориентирована таким образом, что большинство артистов из стран с ограничениями на поездки или те, кто вынужден был отменить свое выступление на TMW по другим причинам, заменены новыми исполнителями из Эстонии, стран Европейского Союза и стран Шенгенской зоны.

Из-за ограничений на поездки на TMW 2020 не смогут выступить следующие артисты:

  • США: A Place To Bury Strangers, которые подтвердили свое выступление на фестивале в следующем году
  • Канада: Barry Paquin Roberge, Jayden Oath, Miesha & The Spanks, Wallgrin, Slow Down Molasses
  • Россия: Atariame, Discours Synthetique, Kalivas, Kenako, Кристина Петухина, “Незабудки”, Ninel, Mitya, Ploho, Poexxxali, Shortparis, The Vicious Seeds, Tonoptik, USSSY
  • Украина: Balaklava Blues, Gentle Ropes, Kyiv Ethno Trio, Luna, Yuko
  • Беларусь: Bakey
  • Швеция: Cat Princess, Kali Malone, Sara Parkman, Shida Shahabi
  • Израиль: Trace Kotik
  • В этом году в TMW также не смогут принять участие Clemix, Run Sofa и Wiegedood из Бельгии, Ahva и Blind Channel из Финляндии, Sigrun из Исландии, Kai Schumacher из Германии, Svin из Дании и Dmitry Distant из Латвии.

В программу были добавлены следующие новые артисты: Iceage из Дании, The KVB и Strange Idols из Англии, Sylk из Ирландии, Sturle Dagsland из Норвегии, Thot из Бельгии, Tribes Of The City, Tesa и Eschatos из Латвии, Olimpia Splendid и Grandmother Corn из Финляндии, Camilla Sparksss из Швейцарии, а также Argo Vals, dreamkrusher!, MÖRT, OLEN JONES, Tintura x Arno Tamm и SuureMammaRekkaPoisid из Эстонии.

Полный список исполнителей TMW 2020 можно найти здесь.

Тем, чья любимая группа больше не участвует в TMW 2020, фестиваль предлагает возможность вернуть билет или обменять его на другое событие TMW этого года или на билет TMW 2021. Учтите, что билеты на замену должны быть той же стоимости, что те, которые были приобретены вами ранее. По вопросам обмена следует обратиться в Piletilevi по адресу info@piletilevi.ee. Если вы хотите вернуть билет, то вам следует обратиться к организаторам TMW по адресу ticket@tmw.ee. Свои пожелания по обмену или возврату необходимо отправить не позднее 31 июля. Более подробные условия обмена и возврата билетов и абонементов можно найти здесь.