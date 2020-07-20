Луна и Shortparis не смогут приехать на Tallinn Music Week, зато выступит датская рок-группа Iceage

Американская группа A Place To Bury Strangers, которая из-за ограничений на поездки не сможет принять участие в TMW в этом году, уже подтвердила свое выступление на фестивале в следующем году.

Похоже, что для базирующейся в Копенгагене Iceage, с 2008 года возглавляемой певцом Элиасом Бендером Рённенфельтом, панк-рок — это не просто пара гитарных рифов и кожаные куртки, а вопрос жизни и смерти. Их творчество одновременно мрачное и возвышенное, уходит корнями в бессмертный панк и шведский хардкор, а также авангардный джаз и декадентскую поэзию Бодлера. Игги Поп сказал, что Iceage — “единственная современная панк-группа, которая звучит по-настоящему опасно”, а Ричард Хелл написал о них полное восхищения эссе, сказав, что музыка датчан — лучшее из возможных лекарств от подростковой тревожности.

Тепло принятая критиками дискография Iceage включает четыре полноформатных альбома, последний из которых, Beyondless, был выпущен в 2018 году. Весной этого года группа выпустила хорошо отражающий наше время сингл Lockdown Blues.

Из-за ограничений на поездки по причине пандемии американская группа A Place to Bury Strangers была вынуждена отменить свое выступление в зале Нобеля, но они подтвердили свое участие в фестивале TMW в следующем году. По тем же причинам на мероприятии не смогут выступить Shortparis и Discourse Synthetique из России, а также Luna из Украины. На сцену TMW в этом году выйдут исполняющий меланхоличный готический шугейз лондонский дуэт The KVB, эстонская группа HUNT, финны Joensuu 1685, англичане Chinchilla, а также Modulshtein и Polosywa из Эстонии.

Поскольку граница Эстонии была вновь открыта в июне для путешественников из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании, у которых не обнаружено симптомов заражения коронавирусом, на фестивале можно будет увидеть большинство ранее объявленных исполнителей из соответствующих стран. К сожалению, из-за действующих ограничений ранее объявленные артисты из России, Украины, Беларуси, Израиля, США и Канады не смогут выступить на фестивале. Вся программа была переориентирована таким образом, что большинство артистов из стран с ограничениями на поездки или те, кто вынужден был отменить свое выступление на TMW по другим причинам, заменены новыми исполнителями из Эстонии, стран Европейского Союза и стран Шенгенской зоны.