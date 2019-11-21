Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"

— Мне нравится Хабиб по нескольким причинам. Во-первых, он очень духовный и религиозный человек. Во-вторых, он скромно держится за пределами клетки. Он очень трудолюбивый, дисциплинированный и не болтает много, как некоторые западные спортсмены.
— Правда ли, что до боя нельзя заниматься сексом?
— Ну в моем случае да, я в это верю: все-таки нужно сохранять концентрацию, фокус и волевые качества должны быть на уровне. А если ты весь свой потенциал растерял на все эти прелести жизни, то это ослабляет мужчину. По восточным традициям перед какими-то важными событиями всегда целибат соблюдался.
— И сколько нужно воздерживаться от секса?
— По-разному. Думаю, минимум две недели. Зато потом ты в ринге чувствуешь себя очень собранно.
Напомним, что 23 ноября 2019 года состоится особенное событие в мире бойцовских шоу Эстонии! Наши бойцы будут противостоять сильнейшим спортсменам из Беларуси, Голландии, Франции и Молдовы. Эстонию представят Уку Юрьендал, Ян Беляев, Александр Биба, Андрес Ойтсар и другие. Всего будет проведено 9 профессиональных боев.
Двери откроются в 18.30
Мероприятие начнётся в 20.00
Для бронирования VIP столов просим заполнить форму или позвонить по номеру +372 56696932
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: info@numberone.ee
Билеты можно купить ЗДЕСЬ.
Кроме того, билеты можно купить непосредственно на месте в день события с 18:30 до 22:00.
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