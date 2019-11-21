21.11.2019, 15:31

Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"

 (2)
Эксклюзив "Бублика"
EST 6
Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"
Pressifoto

В интервью Алине Захаровой боец Максим Воровский поделился как проходит его обычный день, как он зарабатывает себе на жизнь и почему не занимается сексом перед боем.

Читайте полное интервью!

— Как настроение перед боем?

— Настроение хорошее, боевое, как говоритcя, уже не в первый раз. Стараюсь последние недели перед боем думать о чем-то хорошем о позитивном, чтобы не тратить энергию впустую и больше времени проводить с семьей. А техника соперника уже вся изучена, уже все подготовлено.

— Из чего состоит твой день?

— Просыпаюсь в 8 утра, завтракаю, жду, пока переварится еда и иду на первую тренировку. После этого я обедаю с супругой, она тоже тренируется в это время. Затем мы забираем дочку с садика, и я еду на восстановительные процедуры. Это обычно физиотерапия или спортивный доктор, который вводит в меня всякие витамины и делает массаж. А вечером у меня вторая тренировка, потом ужин и ложусь спать.

Читайте также:

— Ты еще где-то работаешь? Ведь на участии в боях нереально зарабатывать себе на жизнь.

— Я все свою карьеру не работал, только спортом занимаюсь. Есть спонсоры, которые меня поддерживают, помогают в моей карьере. Плюс параллельно я работал когда-то тренером тоже. В общем, можно жить комфортно, если ты делаешь свою работу на высоком уровне.

— А ты хочешь выйти на мировой уровень?

— Я на него и вышел. Я жил и тренировался среди топовых спортсменов —три года в Голландии. Просто были неудачные контракты и конфликты с очень влиятельными людьми. Я был в лучшей команде, но потом умер мой тренер, и отношения с другими людьми осложнились. Все это сказалось на дальнейшем развитии карьеры. Но я не жалуюсь: сейчас организаторы привозят мне топовых спортсменов.

— Как ты относишься к Хабибу?

— Мне нравится Хабиб по нескольким причинам. Во-первых, он очень духовный и религиозный человек. Во-вторых, он скромно держится за пределами клетки. Он очень трудолюбивый, дисциплинированный и не болтает много, как некоторые западные спортсмены.

— Правда ли, что до боя нельзя заниматься сексом?

— Ну в моем случае да, я в это верю: все-таки нужно сохранять концентрацию, фокус и волевые качества должны быть на уровне. А если ты весь свой потенциал растерял на все эти прелести жизни, то это ослабляет мужчину. По восточным традициям перед какими-то важными событиями всегда целибат соблюдался.

— И сколько нужно воздерживаться от секса?

— По-разному. Думаю, минимум две недели. Зато потом ты в ринге чувствуешь себя очень собранно.

Напомним, что 23 ноября 2019 года состоится особенное событие в мире бойцовских шоу Эстонии! Наши бойцы будут противостоять сильнейшим спортсменам из Беларуси, Голландии, Франции и Молдовы. Эстонию представят Уку Юрьендал, Ян Беляев, Александр Биба, Андрес Ойтсар и другие. Всего будет проведено 9 профессиональных боев.

Двери откроются в 18.30
Мероприятие начнётся в 20.00

Для бронирования VIP столов просим заполнить форму или позвонить по номеру +372 56696932

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: info@numberone.ee

Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

Кроме того, билеты можно купить непосредственно на месте в день события с 18:30 до 22:00.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: