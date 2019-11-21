Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"

— Как настроение перед боем?

— Настроение хорошее, боевое, как говоритcя, уже не в первый раз. Стараюсь последние недели перед боем думать о чем-то хорошем о позитивном, чтобы не тратить энергию впустую и больше времени проводить с семьей. А техника соперника уже вся изучена, уже все подготовлено.

— Из чего состоит твой день?

— Просыпаюсь в 8 утра, завтракаю, жду, пока переварится еда и иду на первую тренировку. После этого я обедаю с супругой, она тоже тренируется в это время. Затем мы забираем дочку с садика, и я еду на восстановительные процедуры. Это обычно физиотерапия или спортивный доктор, который вводит в меня всякие витамины и делает массаж. А вечером у меня вторая тренировка, потом ужин и ложусь спать.

— Ты еще где-то работаешь? Ведь на участии в боях нереально зарабатывать себе на жизнь.

— Я все свою карьеру не работал, только спортом занимаюсь. Есть спонсоры, которые меня поддерживают, помогают в моей карьере. Плюс параллельно я работал когда-то тренером тоже. В общем, можно жить комфортно, если ты делаешь свою работу на высоком уровне.

— А ты хочешь выйти на мировой уровень?

— Я на него и вышел. Я жил и тренировался среди топовых спортсменов —три года в Голландии. Просто были неудачные контракты и конфликты с очень влиятельными людьми. Я был в лучшей команде, но потом умер мой тренер, и отношения с другими людьми осложнились. Все это сказалось на дальнейшем развитии карьеры. Но я не жалуюсь: сейчас организаторы привозят мне топовых спортсменов.

— Как ты относишься к Хабибу?