Менеджер по обслуживанию сети кинотеатров CINAMON получил признание Европейской киноассоциации UNIC

Золотая награда выражает благодарность за преданность своему делу и продвижению кинематографа в Европе — это именно тот уровень, который обычно не получает большого признания. Всего было вручено 8 наград UNIC Golden Award.

Cinamon

Руководитель сети кинотеатров Татьяна Толстая очень благодарна UNIC за признание и описывает Валерию как очень высококвалифицированного специалиста, которая начала свою работу в кинотеатре CINAMON в 2015 году с обслуживания клиентов.

На сегодняшний день Валерия является менеджером по обслуживанию кинотеатра CINAMON T1. Преданность Валерии проявляется в каждом ее поступке. “Признание UNIC нашей коллеги является большой честью для всех нас в CINAMON”, — прокомментировала Татьяна Толстая, руководитель кинотеатра.

Киноагентства, ассоциации и крупнейшие европейские сети кинотеатров, включая 37 европейских территорий, являются членами Союза UNIC, объединяющего кинотеатры. CINAMON управляет четырьмя из них — в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Задача Союза — представлять европейских кинематографистов по вопросам, представляющим общий интерес в законодательстве. Кроме того, UNIC выступает за поддержание хорошей и современной кинематографической культуры.

Кинотеатр CINAMON стал членом UNIC ровно год назад на конференции CineEurope 2018.