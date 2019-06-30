30.06.2019, 17:11

Менеджер по обслуживанию сети кинотеатров CINAMON получил признание Европейской киноассоциации UNIC


Bublik
EST
Менеджер по обслуживанию сети кинотеатров CINAMON получил признание Европейской киноассоциации UNIC
Cinamon

На недавно прошедшем ежегодном собрании кинематографистов CineEurope в Барселоне признание в виде золотой медали Golden Award от Международного союза кинотеатров Европы — UNIC (Union Internationale des Cinemas/ International Union of Cinemas) получила менеджер по обслуживанию сети кинотеатров CINAMON Валерия Курохтина.

Золотая награда выражает благодарность за преданность своему делу и продвижению кинематографа в Европе — это именно тот уровень, который обычно не получает большого признания. Всего было вручено 8 наград UNIC Golden Award.

Cinamon

Руководитель сети кинотеатров Татьяна Толстая очень благодарна UNIC за признание и описывает Валерию как очень высококвалифицированного специалиста, которая начала свою работу в кинотеатре CINAMON в 2015 году с обслуживания клиентов.

На сегодняшний день Валерия является менеджером по обслуживанию кинотеатра CINAMON T1. Преданность Валерии проявляется в каждом ее поступке. “Признание UNIC нашей коллеги является большой честью для всех нас в CINAMON”, — прокомментировала Татьяна Толстая, руководитель кинотеатра.

Киноагентства, ассоциации и крупнейшие европейские сети кинотеатров, включая 37 европейских территорий, являются членами Союза UNIC, объединяющего кинотеатры. CINAMON управляет четырьмя из них — в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Задача Союза — представлять европейских кинематографистов по вопросам, представляющим общий интерес в законодательстве. Кроме того, UNIC выступает за поддержание хорошей и современной кинематографической культуры.

Кинотеатр CINAMON стал членом UNIC ровно год назад на конференции CineEurope 2018.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: