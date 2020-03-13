Министр: сейчас не время веселиться и наслаждаться культурной жизнью

“Сейчас не время веселиться и наслаждаться культурной жизнью”, — заявил министр. Он заверил, что все получат необходимую медицинскую помощь: "Все смогут ходить на работу и в магазин. Кто же находится на карантине и не может ходить в магазин и аптеку, тот получит необходимую помощь от местных властей".
На вопрос журналиста о том, как быть с посещением свадеб, похорон, спортивных залов и СПА, ответил уже премьер-министр Юри Ратас.
"Свадьбы и похороны решение не затрагивает. Если мы говорим о большом совместном времяпрепровождении родственников, то по возможности лучше это перенести. Поминки — это то, что отложить нельзя, поэтому следует соблюдать правила гигиены и избегать близких контактов. Спа и спортивные залы не закрылись, но разумнее отправиться побегать в лес", - сказал глава правительства.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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