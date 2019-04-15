15.04.2019, 20:42

Мы спросили, где искать театр, оказалось здесь — в Teatrikus!


Bublik
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Мы спросили, где искать театр, оказалось здесь — в Teatrikus!
Фото: личный архив

26-27 апреля в театральном центре Vaba Lava в Нарве состоится международная конференция TEATRIKUS & TechArt, на которую приглашаются творческие коллективы, школьные театры и поклонники современного театрального искусства. Конференция TEATRIKUS & TechArt даст старт двухмесячной обучающей программе для творческих коллективов, в ходе которого каждая команда участников создаст свой уникальный перформанс, постановку или шоу и представят его публике. Руководитель проекта Teatrikus Александр Кучмезов рассказывает rus. Delfi.ee о том, как их команда намерена изменить театральный ландшафт Эстонии.

Что это за слово такое Teatrikus, как оно появилось?

Это длинная история. Однажды мы собрались и придумали этот проект, а после стали искать подходящее имя ему и в итоге пришли к “Театрикусу”. Во-первых, слово это звучит, как латинское, следовательно с наукой и развитием связано, а во-вторых, тут объединены два слова “Театр” и эстонское “kus”, мы как бы ищем театр, ищем его сильные стороны, ищем его в современном мире, задавая себе вопрос — где театр? И уверены, что найдем ответы на эти вопросы вместе с участниками нашего проекта

Как вы попали в Teatrikus? Почему решили взять на себя еще одну такую хлопотную работу

Я ехал по заснеженным дорогам Карелии в сторону финской границы, и вдруг мне позвонили из OBJEKTa (творческий мультимедийный инкубатор в Нарве, прим. ред), предложили поучаствовать в интересном проекте. Мне стало интересно попробовать себя в этом новом для себя, непростом деле. Также меня захватила идея создать что-то по настоящему хорошее в городе, где я родился и вырос, в Нарве.

Почему Teatrikus проводится в Нарве, многие ведь могут быть не готовы ездить через всю страну на семинары.

На мой взгляд Нарва очень театральный город, по крайней мере такими я вспоминаю свои юные годы. Тогда в Нарве было много театральных коллективов, как школьных, так и студийных и любительских (народных) театров. Уверен,
что дух этот из Нарвы не выветрился. Еще в те далекие годы я повторял, что рано или поздно Нарва сможет стать культурным центром мира, возможно это и звучит слишком громко, но глядя на географию участников нашего проекта, можно сказать, что так оно и есть.
Дело за малым — чтобы это стало нужным не только нам. Я тоже переживал из за того что многим будет неудобно добираться до Нарвы. Мы даже постарались подстроить наш график, таким образом, чтобы было удобно добираться до Нарвы таллиннским поездом. Но есть коллективы, которые захотели быть с нами, и они едут из Тарту и даже из Валга. Значит им это действительно нужно.

Чем Teatrikus отличается от других театральных фестивалей Эстонии?

Teatrikus это все же не фестиваль. Это программа развития профессиональных качеств, конференция, и программа мастер-классов по разным дисциплинам. Мы постарались сформировать программу таким образом, чтобы участники
могли узнать что то новое, познакомиться со специалистами как из Эстонии так и из-за рубежа, обрести новых друзей. Мы создаем рабочую атмосферу в которой коллективы смогут творить. А уже в финале проекта устроим фестиваль в рамках, которого все коллективы-участники проекта представят публике и жюри свои перформансы, которые они создадут за время участия в проекте.

Как будут готовить команды? Каковы условия участия команд? Есть ли предварительный отбор?

С нашей стороны нет никакого предварительного отбора. Участвовать могут все: и профессионалы, и любители, и подростки, и взрослые. К участию в проекте допускаются команды не только из числа театральных групп, это могут быть и танцевальные коллективы, и цирковые группы, и художники, и фотографы и т.д. Словом, все кому это может быть интересным и кто хочет себя попробовать в такой форме реализации творческого потенциала. И мне кажется тем интереснее получится финал, чем
больше нас будет и все мы окажемся совсем разными.

Что вы будете делать с командами, которые окажутся откровенно слабыми, чтобы представить в финале достойную постановку?

В наши цели не входит добивать слабого. Мы собираемся для того чтобы всем вместе чему то научиться как у менторов, так и у друг друга. Поэтому я прошу всех участников не стесняться откровенно говорить, если что-то не поняли или вдруг почувствовали, что отстают от остальных. Наша цель дойти до финала вместе, и только таким образом мы все окажемся в выигрыше.

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Что должно мотивировать команды пройти все этапы, ведь ездить на все выходные несколько раз в месяц — дело хлопотное?

Как уже говорил выше, их должна мотивировать цель узнать что-то новое и по итогам проекта подняться на ступень выше. А еще — новые друзья, знакомства и возможность отправиться со своим коллективом на театральный фестиваль в Великобританию. Это главный приз программы Teatrikus — из всех представленных на финальном фестивале перформансов, жюри выберет один и в качестве награды они получат возможность отправиться в Англию

Как будут формировать главный приз, что будет служить критерием для его выбора?

Предложим на выбор несколько вариантов и исходя из своих личных предпочтений команда-победитель выберет наиболее подходящий для себя.

Как вы оцениваете уровень современного эстонского театра?

Современный эстонский театр сейчас на подъеме, и как мне кажется это не предел. Всем нам стоит следить за его развитием, активно посещая спектакли, и он обязательно ответит всем нам взаимностью — тоже не позволит
зрителям останавливаться в развитии. Это процесс обоюдный. Не может театр быть без зрителя, но и зритель не может быть без театра. Говоря о развитии театра, мы говорим и о развитии зрителя, посещающего этот театр.

Можно ли театр стать профессией с хорошим заработком? Что мешает театрам развиваться сегодня, как Театрикус может решить эти проблемы?

А для ответа на эти вопросы мы пригласили специалистов для участия в Нашем проекте и они будут нам по порядку и подробно отвечать на эти и другие вопросы. Регистрация еще открыта. Ждем всех желающих.

Справка

Что такое Teatrikus?

Программа Teatrikus — это интенсивное обучение, в результате которого ваша творческая команда получит возможность, при поддержке наставников, попробовать отработать новые приемы и форматы, чтобы создать успешные постановки, шоу, музыкальные, художественные перформансы.

Образовательную часть программы Teatrikus составляли для вас эксперт Юрий Муравицкий, руководитель театра и экс-руководитель медиаконцерна ERR Маргус Алликмаа, соучредитель Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова и актер Русского театра Александр Кучмезов, который также является руководителем проекта Teatrikus.

Подробности о конференции и билетах по ссылке object.is/teatrikus

Проект пройдет под руководством Нарвского творческого инкубатора OBJEKT (SA Narva Loomeinkubaator OBJEKT), финансирование предоставлено Фондом развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития Европейского союза в рамках проекта “Содействие меж- и надотраслевому сотрудничеству через развитие визуальных медиа”.

Партнерами и спонсорами проекта являются ContempArt, Vaba Lava, Культурный капитал Эстонии, Посольство Федеративной Республики Германия и Британский Совет.