Мы спросили, где искать театр, оказалось здесь — в Teatrikus!

На мой взгляд Нарва очень театральный город, по крайней мере такими я вспоминаю свои юные годы. Тогда в Нарве было много театральных коллективов, как школьных, так и студийных и любительских (народных) театров. Уверен,

что дух этот из Нарвы не выветрился. Еще в те далекие годы я повторял, что рано или поздно Нарва сможет стать культурным центром мира, возможно это и звучит слишком громко, но глядя на географию участников нашего проекта, можно сказать, что так оно и есть.

Дело за малым — чтобы это стало нужным не только нам. Я тоже переживал из за того что многим будет неудобно добираться до Нарвы. Мы даже постарались подстроить наш график, таким образом, чтобы было удобно добираться до Нарвы таллиннским поездом. Но есть коллективы, которые захотели быть с нами, и они едут из Тарту и даже из Валга. Значит им это действительно нужно.

Чем Teatrikus отличается от других театральных фестивалей Эстонии?

Teatrikus это все же не фестиваль. Это программа развития профессиональных качеств, конференция, и программа мастер-классов по разным дисциплинам. Мы постарались сформировать программу таким образом, чтобы участники

могли узнать что то новое, познакомиться со специалистами как из Эстонии так и из-за рубежа, обрести новых друзей. Мы создаем рабочую атмосферу в которой коллективы смогут творить. А уже в финале проекта устроим фестиваль в рамках, которого все коллективы-участники проекта представят публике и жюри свои перформансы, которые они создадут за время участия в проекте.

Как будут готовить команды? Каковы условия участия команд? Есть ли предварительный отбор?

С нашей стороны нет никакого предварительного отбора. Участвовать могут все: и профессионалы, и любители, и подростки, и взрослые. К участию в проекте допускаются команды не только из числа театральных групп, это могут быть и танцевальные коллективы, и цирковые группы, и художники, и фотографы и т.д. Словом, все кому это может быть интересным и кто хочет себя попробовать в такой форме реализации творческого потенциала. И мне кажется тем интереснее получится финал, чем

больше нас будет и все мы окажемся совсем разными.

Что вы будете делать с командами, которые окажутся откровенно слабыми, чтобы представить в финале достойную постановку?

В наши цели не входит добивать слабого. Мы собираемся для того чтобы всем вместе чему то научиться как у менторов, так и у друг друга. Поэтому я прошу всех участников не стесняться откровенно говорить, если что-то не поняли или вдруг почувствовали, что отстают от остальных. Наша цель дойти до финала вместе, и только таким образом мы все окажемся в выигрыше.

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Как уже говорил выше, их должна мотивировать цель узнать что-то новое и по итогам проекта подняться на ступень выше. А еще — новые друзья, знакомства и возможность отправиться со своим коллективом на театральный фестиваль в Великобританию. Это главный приз программы Teatrikus — из всех представленных на финальном фестивале перформансов, жюри выберет один и в качестве награды они получат возможность отправиться в Англию

Как будут формировать главный приз, что будет служить критерием для его выбора?

Предложим на выбор несколько вариантов и исходя из своих личных предпочтений команда-победитель выберет наиболее подходящий для себя.

Как вы оцениваете уровень современного эстонского театра?

Современный эстонский театр сейчас на подъеме, и как мне кажется это не предел. Всем нам стоит следить за его развитием, активно посещая спектакли, и он обязательно ответит всем нам взаимностью — тоже не позволит

зрителям останавливаться в развитии. Это процесс обоюдный. Не может театр быть без зрителя, но и зритель не может быть без театра. Говоря о развитии театра, мы говорим и о развитии зрителя, посещающего этот театр.

Можно ли театр стать профессией с хорошим заработком? Что мешает театрам развиваться сегодня, как Театрикус может решить эти проблемы?

А для ответа на эти вопросы мы пригласили специалистов для участия в Нашем проекте и они будут нам по порядку и подробно отвечать на эти и другие вопросы. Регистрация еще открыта. Ждем всех желающих.

Справка

Что такое Teatrikus?

Программа Teatrikus — это интенсивное обучение, в результате которого ваша творческая команда получит возможность, при поддержке наставников, попробовать отработать новые приемы и форматы, чтобы создать успешные постановки, шоу, музыкальные, художественные перформансы.

Образовательную часть программы Teatrikus составляли для вас эксперт Юрий Муравицкий, руководитель театра и экс-руководитель медиаконцерна ERR Маргус Алликмаа, соучредитель Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова и актер Русского театра Александр Кучмезов, который также является руководителем проекта Teatrikus.

Подробности о конференции и билетах по ссылке object.is/teatrikus