03.04.2019, 10:44

На бесплатном концерте “Песни Общей Эстонии” выступят Иво Линна, Танель Падар, Идеальные люди, Свята Ватра и другие


Bublik
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На бесплатном концерте “Песни Общей Эстонии” выступят Иво Линна, Танель Падар, Идеальные люди, Свята Ватра и другие
Kollaaž: Delfi/Instagram

14 апреля в 15:00 на Таллиннском певческом поле пройдет бесплатный концерт “Песни Общей Эстонии”. Организаторы говорят, что список исполнителей будет дополняться.

Среди выступающих: Ewert and The Two Dragons, Идеальные люди, Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, Свята Ватра, NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band, Stefan.

Движение “Общая Эстония” так описывает смысл концерта:

“Движение “Общая Эстония” выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.

Противопоставление себя другим, издевательства и едкие высказывания исключают взаимопонимание. Люди начали бояться. Бояться думать не так, как кто-то другой. Подкрадывающийся страх парализует свободу.

Вопрос не в том, кто и как выражается. Вопрос не в том, станет ли кто-то в будущем немного вежливее. И не в том, что будет или не будет записано в новом коалиционном договоре. Каждое слово ведет к действию — когда слова уже сказаны, действия не заставляют себя ждать. Последствия уже налицо — свободы жителей Эстонии под угрозой.

Нам не все равно. Выступим вместе за наши свободы! До встречи на Певческом поле”.

Более подробная информация о концерте и движении доступна на домашней странице kõigieesti.ee/ru

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