На бесплатном концерте “Песни Общей Эстонии” выступят Иво Линна, Танель Падар, Идеальные люди, Свята Ватра и другие

Вопрос не в том, кто и как выражается. Вопрос не в том, станет ли кто-то в будущем немного вежливее. И не в том, что будет или не будет записано в новом коалиционном договоре. Каждое слово ведет к действию — когда слова уже сказаны, действия не заставляют себя ждать. Последствия уже налицо — свободы жителей Эстонии под угрозой.

Нам не все равно. Выступим вместе за наши свободы! До встречи на Певческом поле”.

Более подробная информация о концерте и движении доступна на домашней странице kõigieesti.ee/ru