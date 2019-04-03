На бесплатном концерте “Песни Общей Эстонии” выступят Иво Линна, Танель Падар, Идеальные люди, Свята Ватра и другие

Среди выступающих: Ewert and The Two Dragons, Идеальные люди, Иво и Роберт Линна, Revals, Lenna, Свята Ватра, NOËP, Мари Калькун, PX Band, Танель Падар, Synne Valtri Band, Stefan.
Движение “Общая Эстония” так описывает смысл концерта:
“Движение “Общая Эстония” выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.
Противопоставление себя другим, издевательства и едкие высказывания исключают взаимопонимание. Люди начали бояться. Бояться думать не так, как кто-то другой. Подкрадывающийся страх парализует свободу.