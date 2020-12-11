На Певческом поле открылась уникальная резиденция Деда Мороза

Большая уютная палатка задекорирована различными винтажными вещами и уникальными элементами декора: столетняя лошадка-качалка, радио военного времени, фисгармония и многие другие экспонаты.

Erlend Štaub

Самый старый экспонат резиденции - детская лошадка-качалка, которая датирована 1920-ыми годами. Многие предметы принадлежали семьям балтийских немцев, которые в 1939 году продали или оставили в странах Балтии свою собственность. Также среди старых предметов есть радио с лампой накаливания 1935 года, английские часы с напольным шкафом и несколько ретро чемоданов. Интересным объектом в резиденции Деде мороза является столетняя фисгармония, которая присутствовала во многих богатых домах, а также использовалась как переносной вариант в маленьких часовнях и церквях.

Erlend Staub

Весь инвентарь и декор специально привезен на Таллиннское Певческое поле из Пакруойской усадьбы, которая известна в Литве своим ретро стилем и реставрацией различных элементов декора.

Erlend Staub

Резиденция Деда мороза на фестивале Волшебная страна света открыта с четверга по воскресенье с 16:00 до 22:00. В уютном теплом месте можно познакомится с уникальными винтажными вещами и ретро техникой, пообщаться с Дедом морозом и согреться вкуснейшим глинтвейном. Каждый день на фестивале проходят цирковое выступления жанглёров и акробатов, а также гостей ждут трюки с огнём.

Большая уютная палатка задекорирована различными винтажными вещами и уникальными элементами декора: столетняя лошадка-качалка, радио военного времени, фисгармония и многие другие экспонаты.

Erlend Staub

Самый старый экспонат резиденции - детская лошадка-качалка, которая датирована 1920-ыми годами. Многие предметы принадлежали семьям балтийских немцев, которые в 1939 году продали или оставили в странах Балтии свою собственность. Также среди старых предметов есть радио с лампой накаливания 1935 года, английские часы с напольным шкафом и несколько ретро чемоданов. Интересным объектом в резиденции Деде мороза является столетняя фисгармония, которая присутствовала во многих богатых домах, а также использовалась как переносной вариант в маленьких часовнях и церквях.