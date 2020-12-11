На Певческом поле открылась уникальная резиденция Деда Мороза

На фестивале Волшебная страна света, который открылся на прошлых выходных на Таллиннском Певческом поле, можно посетить уникальную резиденцию Деда Мороза, которая стала любимым уголком посетителей фестиваля.
Большая уютная палатка задекорирована различными винтажными вещами и уникальными элементами декора: столетняя лошадка-качалка, радио военного времени, фисгармония и многие другие экспонаты.
Самый старый экспонат резиденции - детская лошадка-качалка, которая датирована 1920-ыми годами. Многие предметы принадлежали семьям балтийских немцев, которые в 1939 году продали или оставили в странах Балтии свою собственность. Также среди старых предметов есть радио с лампой накаливания 1935 года, английские часы с напольным шкафом и несколько ретро чемоданов. Интересным объектом в резиденции Деде мороза является столетняя фисгармония, которая присутствовала во многих богатых домах, а также использовалась как переносной вариант в маленьких часовнях и церквях.
Весь инвентарь и декор специально привезен на Таллиннское Певческое поле из Пакруойской усадьбы, которая известна в Литве своим ретро стилем и реставрацией различных элементов декора.
Резиденция Деда мороза на фестивале Волшебная страна света открыта с четверга по воскресенье с 16:00 до 22:00. В уютном теплом месте можно познакомится с уникальными винтажными вещами и ретро техникой, пообщаться с Дедом морозом и согреться вкуснейшим глинтвейном. Каждый день на фестивале проходят цирковое выступления жанглёров и акробатов, а также гостей ждут трюки с огнём.
Большая уютная палатка задекорирована различными винтажными вещами и уникальными элементами декора: столетняя лошадка-качалка, радио военного времени, фисгармония и многие другие экспонаты.
Самый старый экспонат резиденции - детская лошадка-качалка, которая датирована 1920-ыми годами. Многие предметы принадлежали семьям балтийских немцев, которые в 1939 году продали или оставили в странах Балтии свою собственность. Также среди старых предметов есть радио с лампой накаливания 1935 года, английские часы с напольным шкафом и несколько ретро чемоданов. Интересным объектом в резиденции Деде мороза является столетняя фисгармония, которая присутствовала во многих богатых домах, а также использовалась как переносной вариант в маленьких часовнях и церквях.
Весь инвентарь и декор специально привезен на Таллиннское Певческое поле из Пакруойской усадьбы, которая известна в Литве своим ретро стилем и реставрацией различных элементов декора.
Резиденция Деда мороза на фестивале Волшебная страна света открыта с четверга по воскресенье с 16:00 до 22:00. В уютном теплом месте можно познакомится с уникальными винтажными вещами и ретро техникой, пообщаться с Дедом морозом и согреться вкуснейшим глинтвейном. Каждый день на фестивале проходят цирковое выступления жанглёров и акробатов, а также гостей ждут трюки с огнём.
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