Напоминаем! В этом году все массовые городские гуляния у костра отменены

Несмотря на отмену правила 2+2, организатор должен соблюдать правило, чтобы на массовом мероприятии находилось не более 100 человек. Поэтому было решено отменить все городские гуляния.

Ранее RusDelfi выяснял, как эстоноземельцы будут справлять Иванов день.

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ОПРОС RusDelfi | Как эстоноземельцы будут справлять Иванову ночь?