Напоминаем! В этом году все массовые городские гуляния у костра отменены

В этом году Спасательный департамент советует отмечать Иванов день в кругу семьи и близких людей. Учитывая опасность возможного распространения вируса COVID-19 в Эстонии не будет организовано городских костров.
Несмотря на отмену правила 2+2, организатор должен соблюдать правило, чтобы на массовом мероприятии находилось не более 100 человек. Поэтому было решено отменить все городские гуляния.
Ранее RusDelfi выяснял, как эстоноземельцы будут справлять Иванов день.
Смотри видео по ссылке:
ОПРОС RusDelfi | Как эстоноземельцы будут справлять Иванову ночь?
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