18.08.2020, 14:53

Новый хедлайнер 29 августа на празднике в Ласнамяэ — группа "Фактор-2"


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Новый хедлайнер 29 августа на празднике в Ласнамяэ — группа "Фактор-2"
Pressifoto

Друзья! У нас для вас как плохие, так и хорошие новости!
Мы до последнего пристально следили за эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и надеялись, что коллектив группы "Русский размер" сможет приехать в Эстонию в конце августе, но, к сожалению, вынуждены констатировать что выступления группы "Русский размер" перенесено на следующий год.

Наша команда оперативно нашла замену и мы с радостью анонсируем, что на празднике выступит легендарная группа "Фактор - 2". Прозвучат все любимые хиты и новые песни. Коллектив группы сейчас проживает в Германии и имеет возможность путешествовать в Эстонию без соблюдения 14 дневного карантина.

До встречи 29 августа! Группа "Фактор - 2" на Певческом поле!

yesevents.ee

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