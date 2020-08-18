Новый хедлайнер 29 августа на празднике в Ласнамяэ — группа "Фактор-2"

Bublik EST

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Мы до последнего пристально следили за эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и надеялись, что коллектив группы "Русский размер" сможет приехать в Эстонию в конце августе, но, к сожалению, вынуждены констатировать что выступления группы "Русский размер" перенесено на следующий год.