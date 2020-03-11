Организатор концерта Киркорова: мы надеемся, что выступление российской звезды состоится

"Я уверена, отмена концерта не решит ситуации. В любом случае, мы со своей стороны подготовились, ведь наша задача — никому не навредить, а подарить людям заряд положительных эмоций, ведь сейчас такое непростое напряженное время. На нашем мероприятии будут дежурить скора помощь, на стенах внутри здания в заметных местах размещены дезинфицирующие средства, также у нас есть тепловизоры, так что к различным внештатным ситуациям мы готовы. Да и люди все серьезные и сознательные, больным на концерт вряд ли кто-то пойдет. Нам уже поступали такие звонки от людей, вернувшихся из-за границы, для таких мы индивидуально находим решения, чтобы никого не подвергать опасности", — говорит Гор.
Что будет предпринято, если все-таки концерт придется отменить?
Гор надеется, что этого не произойдет, она обращает внимание, что у артиста не единичный концерт, а тур по всей Прибалтике — 14-го марта он выступит, например, в Риге.
"Все уже досконально спланировано, согласован каждый шаг, задействовано уникальное оборудование. Фуры уже целую неделю в пути, все тонкости и детали просчитаны. Если же это произойдет — будем решать, думать, как поступить дальше. В любом случае, мы со своей стороны абсолютно готовы к проведению концерта даже в таких непростых условиях", — заверяет Гор.
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