Организатор концерта Киркорова: мы надеемся, что выступление российской звезды состоится

"Это очень плохая ситуация, скажу честно. Но мы надеемся, что концерт все-таки состоится. Ведь это — год кропотливой работы, и отменить все в один день попросту нереально", — говорит организатор концерта Зоя Гор.

По словам организатора, в Таллинн уже приехали автобусы с аппаратурой, в пути 25 человек техников, много билетов уже продано. "Я бы сказала, это будет серьезный удар по шоубизнесу. Лично я не вижу смысла отменять такого плана мероприятия, ведь у нас не так много зараженных, как, например, в Италии", — уверена Гор.

Она обращает внимание на то, что вирус сейчас распространяется в основном из-за перемещения людей из зараженных регионов. "А на концертах, насколько я знаю, ни один человек не заразился", — говорит организатор и добавляет, что сейчас люди ходят в торговые центры, работают школы и детские садики.