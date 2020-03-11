11.03.2020, 18:09

Организатор концерта Киркорова: мы надеемся, что выступление российской звезды состоится


Нина Брянцева
EST
Filipp Kirkorovi kontsert Tallinnas
Filipp Kirkorovi kontsert TallinnasFoto: Hendrik Osula

13 марта в Ледовом холле «Тондираба» должен состояться концерт короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Тысячи билетов распроданы, на концерт приедут поклонники артиста из Латвии и России. Организатор концерта Киркорова в Таллинне Зоя Гор говорит, что если правительство запретит проведение мероприятий с числом участников свыше ста и концерт отменят, то это будет серьезным ударом по шоу-бизнесу.

"Это очень плохая ситуация, скажу честно. Но мы надеемся, что концерт все-таки состоится. Ведь это — год кропотливой работы, и отменить все в один день попросту нереально", — говорит организатор концерта Зоя Гор.

По словам организатора, в Таллинн уже приехали автобусы с аппаратурой, в пути 25 человек техников, много билетов уже продано. "Я бы сказала, это будет серьезный удар по шоубизнесу. Лично я не вижу смысла отменять такого плана мероприятия, ведь у нас не так много зараженных, как, например, в Италии", — уверена Гор.

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Она обращает внимание на то, что вирус сейчас распространяется в основном из-за перемещения людей из зараженных регионов. "А на концертах, насколько я знаю, ни один человек не заразился", — говорит организатор и добавляет, что сейчас люди ходят в торговые центры, работают школы и детские садики.

"Я уверена, отмена концерта не решит ситуации. В любом случае, мы со своей стороны подготовились, ведь наша задача — никому не навредить, а подарить людям заряд положительных эмоций, ведь сейчас такое непростое напряженное время. На нашем мероприятии будут дежурить скора помощь, на стенах внутри здания в заметных местах размещены дезинфицирующие средства, также у нас есть тепловизоры, так что к различным внештатным ситуациям мы готовы. Да и люди все серьезные и сознательные, больным на концерт вряд ли кто-то пойдет. Нам уже поступали такие звонки от людей, вернувшихся из-за границы, для таких мы индивидуально находим решения, чтобы никого не подвергать опасности", — говорит Гор.

Что будет предпринято, если все-таки концерт придется отменить?

Гор надеется, что этого не произойдет, она обращает внимание, что у артиста не единичный концерт, а тур по всей Прибалтике — 14-го марта он выступит, например, в Риге.

"Все уже досконально спланировано, согласован каждый шаг, задействовано уникальное оборудование. Фуры уже целую неделю в пути, все тонкости и детали просчитаны. Если же это произойдет — будем решать, думать, как поступить дальше. В любом случае, мы со своей стороны абсолютно готовы к проведению концерта даже в таких непростых условиях", — заверяет Гор.

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