Пир во время чумы? Нарвитяне решили перед локдауном оторваться по полной

"11 декабря, вечеринка под названием "ВСЁ !".

Последняя вечеринка этого года!

Для вас ирают наши резиденты DMITRI VAREST & SERGEY RAF.

Время работы: 18:00 - 22:00.

Вход всем бесплатный. Вход с 16ти лет.

ВНИМАНИЕ! В целях Вашего комфортного отдыха, осуществляется Face Control. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин!

Также просим вас не посещать мероприятие, при условии, что вы чувствуете проблемы со здоровьем, которые могут свидетельствовать о вирусных заболеваниях. Берегите Себя и близких!"- сообщается на Фейсбук странице ночного клуба Geneva.

Напомним, что 9 декабря, правительство обнародовало ряд ограничений, которые накладываются на Ида-Вирумаа. С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!