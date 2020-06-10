Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash. Писателю было 78 лет.
Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ. Накануне его состояние ухудшилось.
Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии “Золотой теленок” “Литературной Газеты” (“Клуба 12 стульев”).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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