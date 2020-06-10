Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ. Накануне его состояние ухудшилось.

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии “Золотой теленок” “Литературной Газеты” (“Клуба 12 стульев”).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!