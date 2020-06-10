10.06.2020, 11:31

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

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Анатолий Трушкин
Анатолий ТрушкинФото: скрин из видео

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash. Писателю было 78 лет.

Трушкин был госпитализирован около месяца назад с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме, писателя пришлось подключить к ИВЛ. Накануне его состояние ухудшилось.

Анатолий Трушкин выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других. Был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии “Золотой теленок” “Литературной Газеты” (“Клуба 12 стульев”).

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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