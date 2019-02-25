“По ту сторону греха”: блестящий спектакль Балета Эйфмана в Таллинне!

Из всей Прибалтики и Скандинавии Балет Эйфмана посетит в этом году только Эстонию. Такое решение принял Борис Эйфман, ссылаясь на прекрасную работу Эстонского балетного агентства. Местный зритель увидит спектакль Бориса Эйфмана “По ту сторону греха” — переработанную версию балета “Карамазовы”, 18 лет назад собиравшего полные залы, восторженные рецензии и всевозможные театральные премии.

Что делает этот балет особенным? В нем Эйфману удалось показать в танце глубину и трагедию романа Достоевского. Это непросто. Достоевский неподъемен... у него много подтекстов, а балет – это вообще один большой визуальный подтекст, который должен потрясать зрителя красотой движения, динамики, звука и игры света, пластикой и гармонией движений, красотой и грацией.

Изысканный по форме и глубокий по содержанию балет. К произведению Достоевского великий хореограф уже обращался в 1995 году, но спустя почти 20 лет что-то все же заставило его кардинально переосмыслить свое же творение.

«Главное изменился я сам, но, конечно, изменилась и страна. И поэтому те проблемы Достоевского, что волновали в 1995-м, сегодня нас не просто волнуют, они стали вопиюще актуальны. Это совершенно новый спектакль, который соответствует духу времени», – говорит хореограф, народный артист России Борис Эйфман.

Балет на музыку Вагнера, Мусоргского, Рахманинова продолжительностью около двух часов разделен на два акта. Первый акт более легкий и мягкий. Женский танец под гитару и цыганскую песню... вот уж чего точно не ожидаешь увидеть на балете. Второй уже сложнее, усиливается игра света, движение, порой голова идет кругом от динамики сцен. Присутствуют новаторские решения, о которых до спектакля говорить не будем...

Даже на репетициях артисты Эйфмана работают на грани физических возможностей. Кажется, этой труппе подвластно все: сложная неповторимая пластика и эмоции, точно у драматических актеров.

«Акцент у нас именно на генетику, поскольку, по Достоевскому, сыновья не видели отца, они встретились с ним после 18 лет, и вот насколько карамазовщина вылезает в каждом сыне», – говорит балерина, исполнительница роли Грушеньки Мария Абашова.

Такое редко бывает в балете: на первом плане в этой постановке мужчины, их отношения с Богом, друг с другом и с собой.

«Вопрос о вседозволенности очень четко показан. Дозволено ли человеку перейти эту моральную грань или нет», – отмечает танцовщик, исполнитель роли Дмитрия Карамазова Олег Габышев.

Все действие разворачивается на фоне трехэтажной металлической конструкции. Время от времени она становится то тюрьмой, то храмом. А в центре – винтовая лестница. По задумке режиссера она связывает небо, землю и преисподнюю. И как говорят сами танцовщики, подняться вверх гораздо тяжелее, чем спуститься вниз.

Эйфман никогда не боялся говорить со зрителем метафорами. Наверное, поэтому такой синтез драмы и хореографии никого не оставляет равнодушным.

«Это мастер удивительного пластического богатства, он буквально все человеческие эмоции и чувства может выразить через движения», – говорит президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Ирина Антонова.

«Я балет не люблю, прости господи, но я смотрел это и мне захотелось это ставить. Я там увидел ту пластику, мощь, широту и гениальное соединение великих композиторов Рахманинова с Вагнером», - говорит кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков.

Тема Бога и человека, тема сложных решений актуальна во все времена. Этот спектакль будет современным и через сто лет. Удивительный спектакль, завораживающий танец, потрясающий свет... Стоит увидеть.

Сандер Селлин,

руководитель Эстонского балетного агентства

Билеты на спектакль Балета Эйфмана «По ту сторону греха» можно купить здесь.