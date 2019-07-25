Почему рок-фестиваль “Go Narva!” проводится в понедельник?

"Всё очень просто! Мы проводим фестиваль именно 19-го августа, поскольку 20-е августа в Эстонии красный день календаря, нерабочий день. Государственный праздник — День восстановления независимости Эстонии. В нашем пресс-релизе мы обозначили, что фестиваль проводится в преддверии этого праздника. Судя по всему, о нём мало кто помнит, учитывая сколько раз нам приходилось отвечать на вопрос, почему именно в понедельник?

Этот праздник можно не отмечать и вообще относиться к нему по разному, но факт остаётся фактом — 20-е августа в Эстонии выходной! Иными словами, понедельник 19-е августа, это, по сути, та же пятница, после очень короткой рабочей недели, которая продлится один день и день этот будет у вас очень красивым и насыщенным, если после работы вы отправитесь на наш добрый, красивый и потрясающий праздник — рок-фестиваль Go Narva!"

Добро пожаловать! Oleme вместе!

Вся информация о фестивале в сети фейсбук — https://www.facebook.com/gonarva и на официальном сайте — www.gonarva.ee