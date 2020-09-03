Премьера в Русском театре отменена из-за коронавируса. Театр на две недели в карантине

Об этом в своем Инстаграме написала режиссер спектакля Алла Сигалова.

“Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется… Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры… Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: “Человек предполагает, а Бог располагает”, — написала режиссер.

В настоящее время RusDelfi не располагает официальной информацией от представителей театра.

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