Премьера в Русском театре отменена из-за коронавируса. Театр на две недели в карантине

Премьера спектакля "Моя прекрасная леди", главную роль в котором играет участница Евровидения Элина Нечаева, намеченная на 5 сентября, отменена из-за коронавируса.
Об этом в своем Инстаграме написала режиссер спектакля Алла Сигалова.
“Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется… Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры… Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: “Человек предполагает, а Бог располагает”, — написала режиссер.
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