03.09.2020, 22:53

Премьера в Русском театре отменена из-за коронавируса. Театр на две недели в карантине

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Elina Netšajeva
Elina NetšajevaFoto: Tiit Blaat

Премьера спектакля "Моя прекрасная леди", главную роль в котором играет участница Евровидения Элина Нечаева, намеченная на 5 сентября, отменена из-за коронавируса.

Об этом в своем Инстаграме написала режиссер спектакля Алла Сигалова.

“Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется… Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры… Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: “Человек предполагает, а Бог располагает”, — написала режиссер.

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Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется... Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры... Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: «Человек предполагает, а Бог располагает.» #счастьемое⏰ #ххвекбал #профессиярежиссер #хореограф #режиссер #алласигалова #allasigalova #choreographer #choreography #моямосква #мхт #камергерский #мхтчехова #mxatschool #moscowarttheatre #dancetheater #jurmala #школастудиямхат #премьера #tallinn #theaterlife #myfairlady #премьера #premiere #estonia #красота #happy #beautiful #бернардшоу #pygmalion #bernardshaw
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A post shared by АллаСигалова-AllaSigalova (@allasigalova) on Sep 3, 2020 at 9:07am PDT

В настоящее время RusDelfi не располагает официальной информацией от представителей театра.

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