Премьера в Русском театре отменена из-за коронавируса

Об этом в своем Инстаграме написала режиссер спектакля Алла Сигалова.

“Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется… Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры… Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: “Человек предполагает, а Бог располагает”, — написала режиссер.

Утром в пятницу, 4 сентября, на ситуацию отреагировала администрация театра и в распоряжении RusDelfi оказался комментарий директора Маргуса Алликмаа

"Коронавирус был обнаружен у одного из участников постановки, сдавшего положительный тест, - говорит он. - На данный момент запланированные на 5 и 6 сентября премьеры переносятся, на какие точно даты, пока еще неизвестно. Также остается под вопросом и судьба запланированных на 8 и 9 сентября спектаклей".

Однако пока, по словам директора, еще точно неизвестно, будет ли вынужден весь театр уйти на двухнедельный карантин. Руководство театра внимательно следит за развитием ситуации и намерены следовать рекомендациям Департамента здоровья.

Русский театр Эстонии обещает подробнее прокомментировать ситуацию, когда будут определены дальнейшие действия.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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