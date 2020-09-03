Премьера в Русском театре отменена из-за коронавируса(10)
Премьера спектакля "Моя прекрасная леди", главную роль в котором играет участница Евровидения Элина Нечаева, намеченная на 5 сентября, отменена из-за коронавируса.
Премьера спектакля "Моя прекрасная леди", главную роль в котором играет участница Евровидения Элина Нечаева, намеченная на 5 сентября, отменена из-за коронавируса.
Об этом в своем Инстаграме написала режиссер спектакля Алла Сигалова.
“Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется… Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры… Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: “Человек предполагает, а Бог располагает”, — написала режиссер.
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Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется... Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры... Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: «Человек предполагает, а Бог располагает.» #счастьемое⏰ #ххвекбал #профессиярежиссер #хореограф #режиссер #алласигалова #allasigalova #choreographer #choreography #моямосква #мхт #камергерский #мхтчехова #mxatschool #moscowarttheatre #dancetheater #jurmala #школастудиямхат #премьера #tallinn #theaterlife #myfairlady #премьера #premiere #estonia #красота #happy #beautiful #бернардшоу #pygmalion #bernardshaw
Утром в пятницу, 4 сентября, на ситуацию отреагировала администрация театра и в распоряжении RusDelfi оказался комментарий директора Маргуса Алликмаа
"Коронавирус был обнаружен у одного из участников постановки, сдавшего положительный тест, - говорит он. - На данный момент запланированные на 5 и 6 сентября премьеры переносятся, на какие точно даты, пока еще неизвестно. Также остается под вопросом и судьба запланированных на 8 и 9 сентября спектаклей".
Однако пока, по словам директора, еще точно неизвестно, будет ли вынужден весь театр уйти на двухнедельный карантин. Руководство театра внимательно следит за развитием ситуации и намерены следовать рекомендациям Департамента здоровья.
Русский театр Эстонии обещает подробнее прокомментировать ситуацию, когда будут определены дальнейшие действия.
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