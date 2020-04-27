Rammstein в июле мы не увидим! Тынис Лукас: многолюдные мероприятия этим летом отменяются

На пресс-конференции правительства у представителя Департамента здоровья спросили, что будет дальше с Сааремаа и состоятся ли летние представления и концерты на открытом воздухе. Департамент здоровья сказал, что правительство должно прокомментировать конкретные шаги.

Министр культуры Тынис Лукас добавил: “Если в течение мая и июня мы сможем победить болезнь и показатели это позволят, то небольшие представления и концерты могли бы состояться на открытом воздухе в июле-августе. Мероприятия в помещении, в том числе и кинотеатры, должны планировать начало своей деятельности на осень. Мероприятия с большим количеством зрителей этим летом отменяются”.

Билеты на концерт немецкой группы Rammstein 21 июля на Таллиннском певческом поле распроданы, почти половина зрителей должны были прибыть из-за границы (большая часть из Финляндии и Германии) и всего было продано более 60 000 билетов.

Представитель организующей концерт Rammstein фирмы Live Nation Эва Пальм сказала на это Kroonika, что официального сообщения от группы об отмене не поступало, следовательно, обладателям билетов пока остается ждать этой официальной информации и затем дальнейших инструкций.

По словам Пальм, они должны дождаться от группы официальной информации, прежде чем смогут хоть каким-то образом подтвердить то, что мероприятие состоится, не состоится или будет перенесено. “У всех предприятий свои процедурные правила”, — поясняет она, что сегодня не может это сказать, что будет с концертом. “Мы всегда оповещаем и даем покупателям билетов инструкции, сразу как они нам поступают”, — обещает она всем.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!