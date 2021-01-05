Расписание богослужений на Рождество Христово в Таллинне и Маарду

Богослужения в храмах Таллинна будут совершаться по следующему расписанию:
Александро-Невский собор
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 7.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 1.00 Литургия; 7.00 Литургия; 9.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
Храм в честь иконы Б.М. «Скоропослушницы»
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 6.30 Литургия; 9.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 7.30 Литургия; 9.40 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
Никольский храм (ул. Вене)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 7.30 Литургия 9.30 Литургия 17.00 Вечернее богослужение
Храм Иоанна Предтечи (Нымме)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 9.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
Николаевский храм (Копли)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 7.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
Храм в честь иконы Б.М. «Всех скорбящих радость»
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 8.30 Литургия
Храм Архангела Михаила г. Маарду
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 00.15 Литургия
Больше информации на сайте: https://orthodox.ee/
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Сестра Роналду: «Коронавирус - самый большой обман в жизни»
Как угонщики «выуживют» у автовладельцев их машины
Подкозлин извинился перед болельщиками за разгромное поражение