05.01.2021, 16:30

Расписание богослужений на Рождество Христово в Таллинне и Маарду


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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018Foto: Andres Putting

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Таллинне и в стране в целом, на праздник Рождества Христова в некоторых храмах увеличено количество богослужений, чтобы уменьшить одновременное присутствие людей на Литургии. Смотрите расписание ниже.

Богослужения в храмах Таллинна будут совершаться по следующему расписанию:

Александро-Невский собор
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 7.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

7.01.2021 Рождество Христово 1.00 Литургия; 7.00 Литургия; 9.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

Храм в честь иконы Б.М. «Скоропослушницы»
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 6.30 Литургия; 9.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Казанская)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 7.30 Литургия; 9.40 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

Никольский храм (ул. Вене)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

7.01.2021 Рождество Христово 7.30 Литургия 9.30 Литургия 17.00 Вечернее богослужение

Храм Иоанна Предтечи (Нымме)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 9.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

Николаевский храм (Копли)
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 7.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение

Храм в честь иконы Б.М. «Всех скорбящих радость»
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.30 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 8.30 Литургия

Храм Архангела Михаила г. Маарду
5.01.2021 17.00 вечернее богослужение
6.01.2021 Рождественский сочельник 8.00 Литургия; 17.00 Вечернее богослужение
7.01.2021 Рождество Христово 00.15 Литургия

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