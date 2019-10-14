Скончался актер Русского театра Эстонии Олег Щигорец

“Для всех нас это полная неожиданность. Когда Олег Владимирович два года назад вернулся в Таллинн, мы все поняли, что это большая радость. В труппу вернулся сильный, мощный и высокопрофессиональный артист. Мы сразу стали работать с ним. Сначала роли в текущем репертуаре, потом замечательная работа в „Утиной охоте“, затем наш летний проект „Месяц в деревне“, спектакль „Омон Ра“, в котором во многом именно участие Олега было определяющим в энергии и силе постановки. Конечно, его уход — ужасное горе для всех нас. Совсем еще молодой человек, полный сил, талантливый, интеллигентный, умный. Мы все очень скорбим. Сложно оправиться от этого так быстро и сказать, как нам теперь быть… Соболезную. Весь наш театр соболезнует и отцу, и друзьям, и близким. Для всех нас это ужасная потеря”, — сказал художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.

Олег Щигорец родился 25 марта 1973 года в Таллинне. Пришел в Русский театр Эстонии в 1996 году, после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Яркий, талантливый артист сразу был замечен публикой, принят коллегами по театру. В течение первых 15 лет своей актерской карьеры Олег сыграл более 40 ролей. Среди самых выдающихся — Ипполит в спектакле “Не все коту масленица” (актерский дебют), Митрофан в постановке “Недоросль”, Ганя в “Идиоте”, Боркин в “Иванове” и многие другие. Одной из самых запоминающихся стала его работа в знаменитом спектакле “Большой человек в маленьком городе” по Сергею Довлатову.