Скончался актер Русского театра Эстонии Олег Щигорец
Об этом сообщил на своей странице в фэйсбуке художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.
Об этом сообщил на своей странице в фэйсбуке художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.
“Для всех нас это полная неожиданность. Когда Олег Владимирович два года назад вернулся в Таллинн, мы все поняли, что это большая радость. В труппу вернулся сильный, мощный и высокопрофессиональный артист. Мы сразу стали работать с ним. Сначала роли в текущем репертуаре, потом замечательная работа в „Утиной охоте“, затем наш летний проект „Месяц в деревне“, спектакль „Омон Ра“, в котором во многом именно участие Олега было определяющим в энергии и силе постановки. Конечно, его уход — ужасное горе для всех нас. Совсем еще молодой человек, полный сил, талантливый, интеллигентный, умный. Мы все очень скорбим. Сложно оправиться от этого так быстро и сказать, как нам теперь быть… Соболезную. Весь наш театр соболезнует и отцу, и друзьям, и близким. Для всех нас это ужасная потеря”, — сказал художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось.
Олег Щигорец родился 25 марта 1973 года в Таллинне. Пришел в Русский театр Эстонии в 1996 году, после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Яркий, талантливый артист сразу был замечен публикой, принят коллегами по театру. В течение первых 15 лет своей актерской карьеры Олег сыграл более 40 ролей. Среди самых выдающихся — Ипполит в спектакле “Не все коту масленица” (актерский дебют), Митрофан в постановке “Недоросль”, Ганя в “Идиоте”, Боркин в “Иванове” и многие другие. Одной из самых запоминающихся стала его работа в знаменитом спектакле “Большой человек в маленьком городе” по Сергею Довлатову.
В течение 1996-2002 г.г. Олег Щигорец руководил “Бродячей собакой” — театральной студией при таллиннском Клубе моряков. За годы работы в Таллинне Олег Владимирович вырос в крупного, высокопрофессионального артиста, у которого были свои собственные зрители, ходившие “на Щигорца”. Помимо работы в театре, Олег Владимирович снимался в кино и на телевидении. На его счету участие в фильме-спектакле “Идиот”, биографической ленте “Георг”, короткометражном фильме “Русский размер”, где Щигорец сыграл Петра Первого. Также он снимался в сериалах “Исаев”, “Лорд. Пес-полицейский” и “Тихий Дон”.
В 2010 году Олег Щигорец был приглашен в труппу Академического Малого театра, и на столичной сцене тоже был заметен и востребован. В 2017 году Олег Владимирович вернулся в свой родной театр, был с радостью принят коллегами и зрителями. В течение двух сезонов Шигорец играл в спектаклях “Последняя жертва”, “Утиная охота”, “Месяц в деревне”, “Как важно быть Эрнестом”, “Омон Ра”.
"Скоропостижная смерть Олега Владимировича Щигорца вследствие обострения тяжелого хронического заболевания — боль и тяжелая утрата для всего коллектива Русского театра. Мы, его друзья и коллеги, скорбим о кончине Олега вместе с его родными и близкими", - сообщается в пресс-релизе Русского театра.
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