15.07.2019, 13:49

Стали известны новые артисты, выступающие на Station Narva!


Алина Захарова
Алина Захарова
EST
Стали известны новые артисты, выступающие на Station Narva!
Pressifoto

Стали известны еще девять артистов, которые выступят на проходящем с 19 по 21 сентября в самом восточном городе Эстонии фестивале. Среди них швейцарская певица и продюсер с непальскими корнями Айша Деви, исландская технодистопичная группировка Hatari, российская импрогруппа Интурист, а также отечественные Psychoterror, Gram-Of-Fun и нарвские Absolut-2.

Музыкальная программа проходящего в этом году уже во второй раз фестиваля Station Narva охватит 20 и 21 сентября театральный центр Vaba Lava и находящийся на берегу реки Нарвы клуб Ro-Ro. Вдобавок в ранее объявленным исландским первопроходцам электроники GusGus и русской звезде неоклассики Кириллу Рихтеру фестиваль раскрывает имена еще девяти новых выступающих.

Среди зарубежных артистов подтверждено выступление звезды “эфирного рейва” непальского происхождения Айши Деви, поднявшая волну на Евровидении исландская технодистопичная группировка Hatari, российская импрогруппа Интурист, японский дуэт нойз-рока MOJA, синти-поп группа из Белоруси Молчат Дома. Из отечественных деятелей в программу добавлены танцевальная супергруппа Gram-Of-Fun, панк-легенда Psychoterror, тандем рок-алхимиков KEETAI и коллектив-ветеран из принимающего города Нарвы Absolut-2.

В пятницу, 20 сентября на сцену центра Vaba Lava выйдет Айша Деви, чьи цифровые мантры продленные гулкими битами и рейверскими ударами, а также притягательная манера выступления взорвали публику на несчетном количестве сцен от Сибири до Мехико, и от Mutek до Boiler Room. Живущая в Швейцарии непальского происхождения Деви считается одним из важнейших деятелей клубной музыки нового времени, а выпущенный в прошлом году ее долгоиграющий альбом „DNA Feelings” музыкальные журналисты назвали силой, меняющей “вибрации материального мира и волокна сущности”. На Station Narva она выступит вместе с берлинским визуальным художником MFO с программой под названием „∞E=TRv”.

В субботу, 21 сентября одними из самых громогласных исполнителей станут исландская технодистопичная группировка Hatari, чье имя стало известно широкой публике благодаря выступлению на конкурсе Евровидение в этом году. На Station Narva сатирические шок-рокеры предлагают противоречивое, но и развлекательное представление, разоблачающее “беспощадную аферу под названием обыденность и бессмысленность каждой минуты, проведенной в тщетной гонке”.

Из столицы восточных соседей, Москвы, в Нарву прибудет Интурист — аудиовизуальный импропроект от Евгения Горбунова, зачинщика известной как публике в Эстонии, так и в остальной Европе группы ГШ/Glintshake. Известный как непредсказуемая музыкальная авантюра Интурист выстраивает на каждом представлении новый смещенный мир, составляющие которого распластались от машинного транса до ситуативной комедии.

Из столицы Беларуси Минска приедут Молчат Дома — группа, очаровавшая в этом году на Tallinn Music Week как местную публику, так и зарубежных журналистов свои сплавом из русскоязычной неоготики и синти-попа. Также поднявшие волну на этом Tallinn Music Week японский нойз-рок дуэт MOJA встряхнет приграничный город своим выпущенным в апреле альбомом с юмористично противоречивым названием „Be Quiet”.

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Среди отечественный артистов в программу доавлены четыре группы, с различными стилями и манерой. В клубе Ro-Ro состоится нарвский дебют уже более трех десятилетий действующих на нервы обществу и проверивших границы моторного грува Psychoterror, на передовых с воплощением настоящего духа рок-н-ролла Фредди Грензманном. От принимающего города Нарвы на сцену выйдет созданный 25 лет назад, и возвращающийся после паузы рок-коллектив Absolut-2. На поколение моложе, таллиннская группа KEETAI привезет в Нарву философию Дальнего Востока и эхо индастриала и спейс-рока. Совсем иные, мягкие поп-соуловские, фанковые и электронно-джазовые вибрации добавит в фестиваль супергруппа Gram-Of-Fun.

Помимо центра Vaba Lava и клуба Ro-Ro музыкальная программа Station Narva охватит и Нарвскую Александровскую церковь, где состоится концерт звезды русской неоклассики Крилла Рихтера. Полностью программа фестиваля будет оглашена в течение лета. Также в течение лета будет опубликована и остальная программа фестиваля, от театральных представлений до публичных дискуссий, а также туров с гидом по Кренгольмскому промышленному комплексу и художественных инсталяций.

Билета на фестиваль Station Narva 2019 по цене в 29 евро и билеты на концерт Кирилла Рихтера по цене в 15 евро в доступны в веб-среде Piletilevi и пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии.

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2019-festivalipass-286472
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2019-kirill-richter-narva-aleksandri-kirikus-286484/

Однодневные билеты на фестиваль поступят в продажу после оглашения всей программы фестиваля.

До 27 июля проходит конкурс идей по оформлению Кренгольмской мануфактуры в рамках фестиваля Station Narva. Дополнительная информация: https://stationnarva.ee/press-release-03-07-2019

Дополнительная информация:
stationnarva.ee
facebook.com/StationNarva
instagram.com/stationnarva
twitter.com/stationnarva

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