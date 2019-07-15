Стали известны новые артисты, выступающие на Station Narva!

В пятницу, 20 сентября на сцену центра Vaba Lava выйдет Айша Деви, чьи цифровые мантры продленные гулкими битами и рейверскими ударами, а также притягательная манера выступления взорвали публику на несчетном количестве сцен от Сибири до Мехико, и от Mutek до Boiler Room. Живущая в Швейцарии непальского происхождения Деви считается одним из важнейших деятелей клубной музыки нового времени, а выпущенный в прошлом году ее долгоиграющий альбом „DNA Feelings” музыкальные журналисты назвали силой, меняющей “вибрации материального мира и волокна сущности”. На Station Narva она выступит вместе с берлинским визуальным художником MFO с программой под названием „∞E=TRv”.

В субботу, 21 сентября одними из самых громогласных исполнителей станут исландская технодистопичная группировка Hatari, чье имя стало известно широкой публике благодаря выступлению на конкурсе Евровидение в этом году. На Station Narva сатирические шок-рокеры предлагают противоречивое, но и развлекательное представление, разоблачающее “беспощадную аферу под названием обыденность и бессмысленность каждой минуты, проведенной в тщетной гонке”.

Из столицы восточных соседей, Москвы, в Нарву прибудет Интурист — аудиовизуальный импропроект от Евгения Горбунова, зачинщика известной как публике в Эстонии, так и в остальной Европе группы ГШ/Glintshake. Известный как непредсказуемая музыкальная авантюра Интурист выстраивает на каждом представлении новый смещенный мир, составляющие которого распластались от машинного транса до ситуативной комедии.

Из столицы Беларуси Минска приедут Молчат Дома — группа, очаровавшая в этом году на Tallinn Music Week как местную публику, так и зарубежных журналистов свои сплавом из русскоязычной неоготики и синти-попа. Также поднявшие волну на этом Tallinn Music Week японский нойз-рок дуэт MOJA встряхнет приграничный город своим выпущенным в апреле альбомом с юмористично противоречивым названием „Be Quiet”.

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Среди отечественный артистов в программу доавлены четыре группы, с различными стилями и манерой. В клубе Ro-Ro состоится нарвский дебют уже более трех десятилетий действующих на нервы обществу и проверивших границы моторного грува Psychoterror, на передовых с воплощением настоящего духа рок-н-ролла Фредди Грензманном. От принимающего города Нарвы на сцену выйдет созданный 25 лет назад, и возвращающийся после паузы рок-коллектив Absolut-2. На поколение моложе, таллиннская группа KEETAI привезет в Нарву философию Дальнего Востока и эхо индастриала и спейс-рока. Совсем иные, мягкие поп-соуловские, фанковые и электронно-джазовые вибрации добавит в фестиваль супергруппа Gram-Of-Fun.

Помимо центра Vaba Lava и клуба Ro-Ro музыкальная программа Station Narva охватит и Нарвскую Александровскую церковь, где состоится концерт звезды русской неоклассики Крилла Рихтера. Полностью программа фестиваля будет оглашена в течение лета. Также в течение лета будет опубликована и остальная программа фестиваля, от театральных представлений до публичных дискуссий, а также туров с гидом по Кренгольмскому промышленному комплексу и художественных инсталяций.

Билета на фестиваль Station Narva 2019 по цене в 29 евро и билеты на концерт Кирилла Рихтера по цене в 15 евро в доступны в веб-среде Piletilevi и пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии.

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2019-festivalipass-286472

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2019-kirill-richter-narva-aleksandri-kirikus-286484/

Однодневные билеты на фестиваль поступят в продажу после оглашения всей программы фестиваля.

До 27 июля проходит конкурс идей по оформлению Кренгольмской мануфактуры в рамках фестиваля Station Narva. Дополнительная информация: https://stationnarva.ee/press-release-03-07-2019

Дополнительная информация:

stationnarva.ee

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