Ставка Юхана Паадама: кто победит, Уку Сувисте или Яагуп Туйск?

«Полуфиналы доказали, что количество не всегда гарантирует качество, давайте будем объективными, в этом нет ничего трагического, - сказал Паадам, много лет бывший генеральным продюсером конкурса «Евровидение». - В конце концов, мы ищем всего одну достойную песню, и среди отобранных она всегда есть. Порой их даже несколько!».

ТОП-5, составленный Юханом Паадамом к финалу Eesti Laul:

1. Яагуп Туйск, Beautiful Lie

2. Уку Сувисте, What Love Is

3. Traffic, Üks kord veel

4. Эггерт Милдер, Georgia (On My Mind)

5. Стефан, By My Side

«На вопрос, кто займет первое место, в финале Eesti Laul должны дать ответ Уку Сувисте и Яагуп Туйск», - сказал Паадам, добавив, что мы хотим выбрать лучшего, и поэтому все должны хорошо выполнить свою работу - и те, кто делают ставки на результат, и те, кто голосуют, выбирая победителя.

Согласно порталу ставок OlyBet, публика предсказывает победу Яагупу с коэффициентом 1,88, а второе место занял Уку Сувисте с коэффициентом 3,70.