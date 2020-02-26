26.02.2020, 12:27

Ставка Юхана Паадама: кто победит, Уку Сувисте или Яагуп Туйск?


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Ставка Юхана Паадама: кто победит, Уку Сувисте или Яагуп Туйск?
Ставка Юхана Паадама: кто победит, Уку Сувисте или Яагуп Туйск?Коллаж

Эксперт конкурса «Евровидение» Юхан Паадам уверен, что жюри и телезрители не сойдутся, да и не должны сходиться во мнении относительно победителя песенного конкурса Eesti Laul. На этот раз он делает ставку на мужественную пятерку и полагает, что в финальной битве будут участвовать Уку Сувисте и Яагуп Туйск. Конкурс набирает обороты, вы можете сделать безрисковую ставку на своего фаворита здесь.

«Полуфиналы доказали, что количество не всегда гарантирует качество, давайте будем объективными, в этом нет ничего трагического, - сказал Паадам, много лет бывший генеральным продюсером конкурса «Евровидение». - В конце концов, мы ищем всего одну достойную песню, и среди отобранных она всегда есть. Порой их даже несколько!».

ТОП-5, составленный Юханом Паадамом к финалу Eesti Laul:

1. Яагуп Туйск, Beautiful Lie
2. Уку Сувисте, What Love Is
3. Traffic, Üks kord veel
4. Эггерт Милдер, Georgia (On My Mind)
5. Стефан, By My Side

«На вопрос, кто займет первое место, в финале Eesti Laul должны дать ответ Уку Сувисте и Яагуп Туйск», - сказал Паадам, добавив, что мы хотим выбрать лучшего, и поэтому все должны хорошо выполнить свою работу - и те, кто делают ставки на результат, и те, кто голосуют, выбирая победителя.

Согласно порталу ставок OlyBet, публика предсказывает победу Яагупу с коэффициентом 1,88, а второе место занял Уку Сувисте с коэффициентом 3,70.

Любой из вас может сделать безрисковую ставку в половинном размере и предсказать победителя здесь.

Паадам добавил, что, уже стало традицией то, что временами логика этого конкурса расходится с логикой «Евровидения», а то и вовсе с ней не совпадает.

«При определенных условиях первая и вторая песня могут поменяться местами. Сюрпризы могут поджидать на всех позициях», - сказал он. В любом случае, по словам Паадама, определенные возможности есть у Ширы, Расмуса Ряндвеэ, Уудо Сеппа и дуэта Анетт&Фред.

«В конечном итоге все зависит от того, какие группы болельщиков проявят активность при голосовании, в каком виде сложится пропорция между предпочтениями зрителей и жюри. Предвидеть это невозможно, ведь состав аудитории, наблюдающей за шоу, и поведение зрителей при голосовании никаким образом не спрогнозировать», - добавил Паадам.

По словам Паадама, сейчас - самое время подумать и составить свой прогноз, потому что ставки также играют роль в том, какую форму и какое направление примет процесса отбора. Свои ставки можно сделать здесь.


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