20.07.2020, 12:00

“Свадьба Фигаро”, “Золушка” и 100-летие Георга Отса: обнародована программа Дней оперы в Нарве


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“Свадьба Фигаро”, “Золушка” и 100-летие Георга Отса: обнародована программа Дней оперы в Нарве
Pressifoto

Дни оперы в Нарве, вне сомнения, являются одним из самых важных культурных событий осени в Ида-Вирумаа и Эстонии. В этом году в программу фестиваля войдут комическая опера Моцарта “Свадьба Фигаро” в постановке Неэме Кунингаса, опера Россини “Золушка”, посвященные барокко и 100-летию рождения Георга Отса гала-концерты, а также детский мюзикл “Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги”.

По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, все представления Дней оперы в Нарве пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры. В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие.

“В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году видеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города. В первую же очередь Дни оперы родились, чтобы привлечь в Нарву людей, интересующихся культурой. Именно поэтому в фестивальную программу входят представления, которые нельзя увидеть в Эстонии в другое время”, — рассказала Юлия Савицкая.

Откроет Дни оперы в Нарве 4 сентября мировая классика — комическая опера Моцарта “Свадьба Фигаро”, постановка иерусалимского фестиваля “Лирическая опера”, в которой принимают участие солисты крупных оперных театров (Израильской оперы, “Ла Скала” и Парижской национальной оперы). Постановщик — Неэме Кунингас.

“Свадьба Фигаро” — не единственная постановка фестиваля “Лирическая опера” на Днях оперы в Нарве. Ценителей оперы ждет еще одно знаменитое представление — опера Россини “Золушка”, написанная композитором по мотивам одноименной сказки Шарля Перро для либретто Якопо Ферретти, в основу которой легли либретто Никола Изуара к опере “Cendrillon” Шарля Гийома Этьенна либретто Франческо Фьорини к опере “Agatina, o La virtù premiata” Стефано Павези.

За гала-концертом фестиваля стоит барочный коллектив из Латвии Collegium Musicum Riga, а в основу представления легли три оперы в стиле барокко — “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” Клаудио Монтеверди, “Jephte” Джакомо Кариссими и “Isméne” Франсуа Ребеля и Франсуа Франкёра.

Не останутся без культурных впечатления и семьи с детьми, ведь в программу фестиваля также вошел новый детский мюзикл “Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги” санкт-петербургского театра “Мюзик-Холл”, поставленный по мотивам Отфрида Пройслера “Маленькая колдунья”.

Закроет фестиваль 13 сентября гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Георга Отса, в который вошли известные арии прославленного эстонского баритона в исполнении Марко Матвере и Павло Балакина.

“Ни одна из постановок не оказалась в программе Дней оперы в Нарвы случайно. В свое время хором основанной 162 года назад Кренгольмской мануфактуры руководил дед Георга Отса! Теперь же каждый сентябрь вблизи этих построенных в стиле историзма зданий звучит современная опера. На Днях оперы в Нарве встречаются Восток и Запад, историческое и современное, аристократы и богема, а вокруг заброшенных промышленных зданий веют свежие ветра мирового музыкального театра. В районе Кренгольма ощущаются как флюиды царских времен и советская торжественность, так и сегодняшний космополитизм. Там смелый авангард объединяется с лучшими традициями”, — говорит Юлия Савицкая.

Фестиваль основан уроженкой города оперной певицей Юлией Савицкой в 2015 году. В 2018 году за организацию Дней оперы в Нарве Савицкая удостоилась премии “Жемчужина культуры” фонда “Капитал культуры”.

Фестиваль проходит при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital (“Капитал культуры”), Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), Эстонского центра народной культуры, Alexela, Selver, Narva Gate.