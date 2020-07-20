“Свадьба Фигаро”, “Золушка” и 100-летие Георга Отса: обнародована программа Дней оперы в Нарве

По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, все представления Дней оперы в Нарве пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры. В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие.

“В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году видеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города. В первую же очередь Дни оперы родились, чтобы привлечь в Нарву людей, интересующихся культурой. Именно поэтому в фестивальную программу входят представления, которые нельзя увидеть в Эстонии в другое время”, — рассказала Юлия Савицкая.

Откроет Дни оперы в Нарве 4 сентября мировая классика — комическая опера Моцарта “Свадьба Фигаро”, постановка иерусалимского фестиваля “Лирическая опера”, в которой принимают участие солисты крупных оперных театров (Израильской оперы, “Ла Скала” и Парижской национальной оперы). Постановщик — Неэме Кунингас.

“Свадьба Фигаро” — не единственная постановка фестиваля “Лирическая опера” на Днях оперы в Нарве. Ценителей оперы ждет еще одно знаменитое представление — опера Россини “Золушка”, написанная композитором по мотивам одноименной сказки Шарля Перро для либретто Якопо Ферретти, в основу которой легли либретто Никола Изуара к опере “Cendrillon” Шарля Гийома Этьенна либретто Франческо Фьорини к опере “Agatina, o La virtù premiata” Стефано Павези.

За гала-концертом фестиваля стоит барочный коллектив из Латвии Collegium Musicum Riga, а в основу представления легли три оперы в стиле барокко — “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” Клаудио Монтеверди, “Jephte” Джакомо Кариссими и “Isméne” Франсуа Ребеля и Франсуа Франкёра.

Не останутся без культурных впечатления и семьи с детьми, ведь в программу фестиваля также вошел новый детский мюзикл “Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги” санкт-петербургского театра “Мюзик-Холл”, поставленный по мотивам Отфрида Пройслера “Маленькая колдунья”.

Закроет фестиваль 13 сентября гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Георга Отса, в который вошли известные арии прославленного эстонского баритона в исполнении Марко Матвере и Павло Балакина.