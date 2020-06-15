Тексты писем в адрес Михаила Кылварта о программе "Новости Таллинна"

Уважаемый господин мэр.

Сегодня уже очевидно, что приближающийся экономический спад в той или иной мере отразится на каждом из нас. Именно в такие времена солидарность всех жителей государства становится крайне важной для благополучия и дальнейшего развития страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в объединение эстонского общества и cо своей стороны всегда готовы поддержать Ваши усилия, направленные на консолидацию жителей страны, на развитие понимания того, что для Эстонии важен каждый житель — вне зависимости от его родного языка.

Как вы правильно отметили в одном из своих недавних выступлений, родной язык — это гораздо больше, чем средство передачи информации. Программа ”Новости Таллинна”, которая во время чрезвычайной ситуации выходила при поддержке столичных властей на телеканале ПБК, не только достойно выполнила задачи по информированию населения в кризисный период, но и показала, насколько такого рода местная информация в принципе востребована, ведь в условиях постоянного сужения местного русскоязычного медиапространства в какой-то момент мы действительно можем столкнуться с тем, что люди начнут получать информацию о жизни нашей с вами страны только из-за ее пределов, и это было бы в корне неправильно.

С учетом того, что почти 45% жителей столицы говорят дома на русском языке (что отнюдь не исключает знания ими эстонского!), мы выражаем свою поддержку усилиям мэрии города Таллинна по сохранению системной русскоязычной коммуникации. И возобновление проекта ”Новости Таллинна” могло бы стать заметным и качественным шагом в этом направлении, потому что возможность выбора и уважение ко всем согражданам — это признак зрелого демократического общества, частью которого мы все хотим быть.

Представители инициативной группы: профессор, экономист Ханон Барабанер, доктор экономики Владимир Вайнгор, политолог Леонид Карабешкин, театральный деятель Светлана Янчек.

Уважаемый господин мэр!

Наше обращение написано после того, как из сетки вещания в привычное уже время ушли ”Новости Таллинна”. И хотя телезрители знали, что это проект временный и антикризисный, закрытие теленовостей, которые заполнили информационную брешь, образовавшуюся после ухода из эфира программы ”Новости Эстонии”, стало очень болезненным для многих. В марте исчезновение ”Новостей Эстонии” совпало с началом эпидемии опасного заболевания.