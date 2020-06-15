Тексты писем в адрес Михаила Кылварта о программе "Новости Таллинна"
Тексты писем, в которых представители русскоязычной общественности Эстонии просят поддержать "Новости Таллинна".
Тексты писем, в которых представители русскоязычной общественности Эстонии просят поддержать "Новости Таллинна".
Уважаемый господин мэр.
Сегодня уже очевидно, что приближающийся экономический спад в той или иной мере отразится на каждом из нас. Именно в такие времена солидарность всех жителей государства становится крайне важной для благополучия и дальнейшего развития страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в объединение эстонского общества и cо своей стороны всегда готовы поддержать Ваши усилия, направленные на консолидацию жителей страны, на развитие понимания того, что для Эстонии важен каждый житель — вне зависимости от его родного языка.
Как вы правильно отметили в одном из своих недавних выступлений, родной язык — это гораздо больше, чем средство передачи информации. Программа ”Новости Таллинна”, которая во время чрезвычайной ситуации выходила при поддержке столичных властей на телеканале ПБК, не только достойно выполнила задачи по информированию населения в кризисный период, но и показала, насколько такого рода местная информация в принципе востребована, ведь в условиях постоянного сужения местного русскоязычного медиапространства в какой-то момент мы действительно можем столкнуться с тем, что люди начнут получать информацию о жизни нашей с вами страны только из-за ее пределов, и это было бы в корне неправильно.
С учетом того, что почти 45% жителей столицы говорят дома на русском языке (что отнюдь не исключает знания ими эстонского!), мы выражаем свою поддержку усилиям мэрии города Таллинна по сохранению системной русскоязычной коммуникации. И возобновление проекта ”Новости Таллинна” могло бы стать заметным и качественным шагом в этом направлении, потому что возможность выбора и уважение ко всем согражданам — это признак зрелого демократического общества, частью которого мы все хотим быть.
Представители инициативной группы: профессор, экономист Ханон Барабанер, доктор экономики Владимир Вайнгор, политолог Леонид Карабешкин, театральный деятель Светлана Янчек.
Уважаемый господин мэр!
Наше обращение написано после того, как из сетки вещания в привычное уже время ушли ”Новости Таллинна”. И хотя телезрители знали, что это проект временный и антикризисный, закрытие теленовостей, которые заполнили информационную брешь, образовавшуюся после ухода из эфира программы ”Новости Эстонии”, стало очень болезненным для многих. В марте исчезновение ”Новостей Эстонии” совпало с началом эпидемии опасного заболевания.
В те и без того сложные дни столица оказала информационную помощь огромному количеству горожан : новая таллиннская новостная программа с первых же выпусков собирала у экранов до 50 тысяч зрителей, оперативно информируя о событиях, нововведениях, опасностях и предлагаемой помощи. Согласно официальным рейтингам, за рекордно короткое время она стала самой популярной из теленовостей на русском языке. Отсутствие важных и как никогда ранее востребованных оперативных новостей на популярной кнопке в первую очередь могло ударить именно по русской общине, отрезав огромное количество аудитории от необходимой им информации.
Город в лице его руководителей эту потребность в кризисный период восполнил и решил целый ряд непростых задач. Как нам кажется, именно многочисленные сюжеты ”Новостей” предотвратили возможные нарушения принимаемых властями ограничительных мер: 9 мая русскоязычные жители страны, справившись с непростыми эмоциями, прислушались к призывам и не стали приходить на военное кладбище, журналисты деликатно убеждали прихожан, что Пасхальное богослужение, транслируемое в Интернете, не умаляет высокого смысла важнейшего для верующих праздника. И хотя такой статистики не существует, мы можем только предполагать, сколько тысяч людей остались в эти дни дома и сколько потенциальных жертв коронавируса любой национальности не прибавилось, благодаря этому. ”Кризисный проект” стал образцом социальной ответственности.
Господин мэр, Вы неоднократно выступали за то, чтобы у русскоязычных жителей нашей страны так же, как и у эстонской части общества, была возможность получать, анализировать и использовать разнообразную информацию из разных источников, в том числе и на родном языке. Учитывая все эти обстоятельства, мы просим Вас, найти возможность сохранить популярную у таллиннцев программу. Мы, как и тысячи наших сограждан, надеемся в привычное время, благодаря поддержке правительства Таллинна, узнавать о происходящем в области политики, экономики, культуры и , что особенно сейчас важно, о борьбе с КОВИД-19 и последствиях пандемии.
Мы верим, что наш призыв будет понятен и эстонской общине: ”Новости Таллинна” прекрасно сработали в интересах всего общества. Но эпидемический кризис не завершен и может повлечь за собой новую волну заболеваемости и экономический кризис, который, по мнению МВФ , можно сравнить с послевоенным. В таких условиях источники информации не должны возникать лишь в критические моменты, они должны функционировать постоянно. Иначе, несмотря на наличие радио и телеканалов на русском языке, что нами только приветствуется, огромная аудитория, которая привыкла смотреть ”Новости Таллинна” на ПБК, просто выпадет из инфополя, и тысячи людей могут либо остаться в неведении, либо стать жертвами фейковых новостей и даже провокаций. Подобная ситуация, и это понятно всем, крайне опасна. Новые вызовы и испытания правильнее встречать сообща, отбросив стереотипы и предрассудки. Именно поэтому возобновление информационной программы ”Новости Таллинна” в интересах всех жителей страны, независимо от их языка общения. Мы все знаем и понимаем, что сила — в единстве.
Ханон Барабанер — профессор, экономист
Владимир Вайнгор — доктор экономики
Леонид Карабешкин- политолог
Светлана Янчек — театральный деятель
Рафик Григорян — общественный деятель, активист Народного фронта, доктор философии
Галина Григорьева — композитор
Кирилл Кяро - актер
Николай Бенцлер – актер и радиоведущий
Артём Савицкий — певец, финалист шоу ”Эстония ищет супер-звезду” 2011- (”Eesti otsib superstaari”)
Наталья Малеус — член Riigikogu, тележурналист
Валерий Петров — дирижер, художественный руководитель ансамбля Orthodox Singers
Эдуард Томан — актер, режиссер, певец, директор Центра русской культуры
Александр Ивашкевич — актер театра и кино, музыкант, исполнитель стэпа, педагог
Ольга Любаскина — искусствовед, галерист
Вера Станишевская- художник, график
Диана Денисова - модельер
Слава Семериков- художник
Адик Левин — педиатр, ветеран эстонской медицины
Филипп Лось — художественный руководитель Русского театра
Лариса Саванкова — актриса Русского театра
Александр Жиленко — актер Русского театра
Людмила Ганс — основатель и руководитель Благотворительного фонда ”Благовест”
Нелли Каликова — специалист здравоохранения, общественный деятель
Дмитрий Листопад- психолог, групповой аналитик
Татьяна Листопад — доктор психологии, профессор
Владимир Антипп актер — ветеран Русского театра
Валентина Кимаск — экономист, предприниматель
Александр Ильин, театральный и общественный деятель
Борис Тух — писатель, театральный критик
Игорь Ермаков — деятель культуры, руководить Культурного центра Маарду
Этери Кекелидзе — ветеран эстонской журналистики, театральный критик
Алена Тедер — Председатель комиссии по проверке работ общеобразовательной акции ”Тотальный диктант”, преподаватель русского языка и литературы ТГГ
Елена Яковлева — актриса Русского театра
Лидия Головатая — актриса, ветеран Русского театра
Мирослава Чудновская — актриса, ветеран Русского театра
Лилия Шинкарева- актриса Русского театра
Ольга Бундер — учредитель, председатель оргкомитета и жюри Международного конкурса исполнителей старинного русского романса им. Изабеллы Юрьевой. Учредитель и председатель жюри Юношеского Международного конкурса академического вокала в г. Кохтла-Ярве (Эстония)
Владимир Афанасьев хирург-онколог
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