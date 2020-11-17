Умер театральный режиссер Роман Виктюк
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию театра Романа Виктюка.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию театра Романа Виктюка.
Режиссеру было 84 года.
“Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня”, — сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.
В конце октября он был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом.
Родился 28 октября 1936 года во Львове, который в то время принадлежал Польше. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы) был ведущим режиссёром в 1970—1974 годах. После этого начал свою блестящую работу в Москве. В 1988 году на сцене театра “Сатирикон” Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль — “Служанки”, по пьесе Жана Жене, принесший ему всесоюзную славу. В 1990 году открыл собственный театр. Всего поставил более 200 спектаклей, многие из которых получили союзные, российские и международные премии.
Роман Виктюк был одним из самых нонконформистских режиссеров российского театра. В интервью Би-би-си 2006 года Роман Виктюк заявил, что даже в период тоталитаризма никогда не ставил спектаклей, которые бы “обслуживали систему”. В 2012 году режиссёр подписал открытое письмо с призывом к освобождению участниц группы “Pussy Riot”.
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