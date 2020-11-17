Умер театральный режиссер Роман Виктюк

Режиссеру было 84 года.

“Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня”, — сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.

В конце октября он был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом.

Родился 28 октября 1936 года во Львове, который в то время принадлежал Польше. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы) был ведущим режиссёром в 1970—1974 годах. После этого начал свою блестящую работу в Москве. В 1988 году на сцене театра “Сатирикон” Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль — “Служанки”, по пьесе Жана Жене, принесший ему всесоюзную славу. В 1990 году открыл собственный театр. Всего поставил более 200 спектаклей, многие из которых получили союзные, российские и международные премии.

Роман Виктюк был одним из самых нонконформистских режиссеров российского театра. В интервью Би-би-си 2006 года Роман Виктюк заявил, что даже в период тоталитаризма никогда не ставил спектаклей, которые бы “обслуживали систему”. В 2012 году режиссёр подписал открытое письмо с призывом к освобождению участниц группы “Pussy Riot”.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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