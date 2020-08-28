28.08.2020, 15:12
Уже завтра! На Певческом поле вместе оторвемся под старые добрые хиты группы Фактор-2
Tiit Blaat
Fotograaf-videoreporter
В cубботу, 29 августа, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета. Приглашаем всех жителей города Таллинна и гостей столицы насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля. Алина Захарова пообщалась с главными хедлайнерами вечера — группой "ФАКТОР-2".
В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для ваших детей будет cоставлена программа с аниматорами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты международного уровня, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля вас ждет выступление главной звезды вечера, которая будет анонсирована ближе к мероприятию и конечно дискотека под открытым небом!
До встречи на Таллиннском Певческом поле. Будет весело, вкусно и интересно.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
➡️ Вся информация по э-мейлу: lasnapidu@gmail.com
Faktor-2.com
Instagram:
Vladimir_faktor2
Denis_faktor2
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