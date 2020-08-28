Уже завтра! На Певческом поле вместе оторвемся под старые добрые хиты группы Фактор-2

В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для ваших детей будет cоставлена программа с аниматорами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты международного уровня, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля вас ждет выступление главной звезды вечера, которая будет анонсирована ближе к мероприятию и конечно дискотека под открытым небом!

До встречи на Таллиннском Певческом поле. Будет весело, вкусно и интересно.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

➡️ Вся информация по э-мейлу: lasnapidu@gmail.com

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