В августе на бесплатном фестивале в Ласнамяэ выступит "Русский размер"

В этот день на Певческом поле будет работать улица еды, а также пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи с 30 аттракционами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам, а детей развлекут аниматоры.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа “Русский размер”.
Программа мероприятия:
12:00 — 14:00 — Гала-концерт международного конкурса “Новое поколение 2020” (Республика Беларусь, Литва, Латвия, Польша, Россия).
14:00 — вокальная студия “Кнопочки”
14:20 — танцевальная студия “Оникс”
14:40 — кабардино-балкарский народный коллектив “Терек”
14:50 — танцевальная студия Mission-4
15:10 — танцевально-хореографический ансамбль “Колор”
15:30 — вокальная студия UN Canto
15:50 — танцевально-хореографический театр “Фокус”
16:10 — танцевальная студия “Авант”
16:30 — музыкальный театр Sakala Laululapsed
17:30 — танцевальная студия LDF Tantsustuudio
18:00 — Марина Табри
18:30 — “Пара Тайн”
19:15 — “Ягори”
19:45 — Евгений Куневич
20:30 — Сергей Маасин
21:15 — “Русский размер”
22:00 — Дискотека
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