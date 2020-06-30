В августе на бесплатном фестивале в Ласнамяэ выступит "Русский размер"

В этот день на Певческом поле будет работать улица еды, а также пройдет большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи с 30 аттракционами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам, а детей развлекут аниматоры.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа “Русский размер”.

Программа мероприятия:

12:00 — 14:00 — Гала-концерт международного конкурса “Новое поколение 2020” (Республика Беларусь, Литва, Латвия, Польша, Россия).

14:00 — вокальная студия “Кнопочки”

14:20 — танцевальная студия “Оникс”

14:40 — кабардино-балкарский народный коллектив “Терек”

14:50 — танцевальная студия Mission-4

15:10 — танцевально-хореографический ансамбль “Колор”

15:30 — вокальная студия UN Canto

15:50 — танцевально-хореографический театр “Фокус”

16:10 — танцевальная студия “Авант”

16:30 — музыкальный театр Sakala Laululapsed

17:30 — танцевальная студия LDF Tantsustuudio

18:00 — Марина Табри

18:30 — “Пара Тайн”

19:15 — “Ягори”

19:45 — Евгений Куневич

20:30 — Сергей Маасин

21:15 — “Русский размер”

22:00 — Дискотека