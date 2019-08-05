В парке Пооламяги даст концерт Иво Линна. Вход свободный

19.00 часов любимый певец исполнит как известные, так и менее известные песни из своего большого репертуара.

“Уже второй год одной из целей проведения летних концертов в парке Пооламяги является сделать этот парк, находящийся в центре города, популярным местом времяпрепровождения для местных жителей города. Можно сказать, что это нам удалось. Наши летние концерты всегда приводят в парк Пооламяги много публики, и в этот раз, безусловно, многие придут послушать своего любимого исполнителя Иво Линна,”- сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

На протяжении всего лета в летних концертах от Управы Кесклинн участвовали Отт Лепланд, Лииси Койксон и трио Романс. На последнем концерте этого лета в парке Пооламяги, который состоится 22 августа вечером, выступит Элина Борн. Начало концертов в 19.00, вход свободный.