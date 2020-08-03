В преддверии 73-го сезона Русский театр Эстонии приглашает на летний фестиваль камерных спектаклей

Уже с 1 августа каждый вечер в музее под открытым небом Виймси зритель может посмотреть комедию “Похороны по-эстонски” по пьесе Андруса Кивиряхка. Показы спектакля в особенной летней атмосфере продлятся до 9 августа включительно.

Следом на Малой сцене Русского театра стартует фестиваль “Тёплая встреча”, посвященный постепенному возвращению зрителей в стены театра. После длительного перерыва театр готов с особым теплом встречать гостей.

В эти дни на Малой сцене театра зрители смогут посмотреть спектакли:

11.08 и 12.08 в 19:00 — “Утиная охота” (А. Вампилов),

13.08 и 14.08 в 19:00 — “Отдам в хорошие руки” (А. Финк),

15.08 и 16.08 в 18:00 — “Goodbye, Berlin!” (В. Херрндорф и Р. Коаль),

18.08 в 19:00 — “День космонавтики” (Е. Унгард),

19.08 в 19:00 — “Преступление и наказание” (Ф. Достоевский).

4 августа в 12:00 На YouTube-канале Русского театра выйдет премьера юмористической видео-зарисовки, посвященной всем руководителям.

Посмотреть ее можно будет здесь: