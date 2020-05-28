"В театре заразиться не проще, чем в супермаркете или автобусе". Директор Русского театра удивляется новым правилам

“Играть в соответствии с правилом 2+2 в большом зале … Если на сцене два актера и другие расходы относительно невелики, то это можно сделать для 60-70 человек. Но в полупустом большом зале зрители чувствуют себя неуютно, да и актеру также очень некомфортно играть. А если мы будем говорить об оперном театре, то там людей в оркестре и на сцене и вовсе будет больше, чем в зале. Дешевле держать двери закрытыми. Исходя из правила 50%, если мы рассредоточим людей в зале на пятьсот мест, то вместится 250 человек. Я считаю, что здесь, безусловно, нет большего риска заражения, чем в любом строительном или продуктовом магазине или даже в автобусе”, — считает Алликмаа.

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