ВИДЕО | Фестиваль света на Певческом поле: Это отличная возможность развлечься, соблюдая все правила!

По словам организатора выставки Ирины, одной из самых интересных шелковых скульптур является чудище Ниан. По восточной традиции, это чудище раньше приходило и нападало на людей, и, чтобы его спугнуть, они начали запускать в небо фейерверки. Этот период и стал считаться началом Нового года, а традиция освещать новогоднее небо огнями стала повсеместной.

“Сейчас времена непростые и организовывать мероприятия, конечно же, непросто. Но тем не менее, все получилось благодаря хорошей и слаженной работе коллектива. Очень хотелось подарить возможность провести время семьям вместе на свежем воздухе и почувствовать рождественскую атмосферу”, — сказала Ирина.

Фестиваль работает с четверга по воскресенье с 16:00 до 22:00.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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