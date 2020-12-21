ВИДЕО | Нарвские рэперы написали новогоднюю песню, посвященную борьбе с коронавирусом

Все переживают за родных и близких в такое нелегкое время. “Моей бабушке 95 лет. Она живет в Ивангороде. Кроме меня у нее больше никого нет. До пандемии ходил к ней почти каждый день. Теперь попасть туда очень сложно. Каждый раз, когда она не берет трубку, становится очень страшно”, — говорит Евгений Ляпин, выступающий под псевдонимом Stuf.

Эстоноязычную часть песни “2+2” написал и исполнил дуэт SizeoptimaL, в состав которого входят Станислав Линт и Дмитрий Медведев.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!