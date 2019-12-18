ВИДЕО: Российский писатель Веллер обматерил латвийских ведущих

Перед началом интервью Веллер начал ругаться матом и кричать на ведущих и продюссеров, используя нецензурную лексику. Несмотря на это интервью состоялось и вышло в срок, а в завершении эфира писатель признался, что одним из главных своих недостатков считает эмоциональность и несдерженность.

“Несмотря на то, что Веллер кричал не останавливаясь интервью все-таки состоялось и закончилось на позитивной ноте, когда писатель признал излишнюю эмоциональность своим недостатком”, — сказал представитель проекта.

Ранее в эфире программы “Особое мнение” на радиостанции Эхо Москвы, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Ольга Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию. “Эхо Москвы” объявило, что приостанавливает сотрудничество с Веллером.