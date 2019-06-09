ВИДЕО: Смотрите, как сегодня проходит в Ласнамяэ крупнейший в Прибалтике фестиваль уличной культуры!

На протяжении четырех лет домом фестиваля был творческий городок Теллискиви, но сейчас фестиваль переехал в Ласнамяэ.

Фестиваль в Ласнамяэ проводится совместно с НКО Ласнаидея — гражданским сообществом активных жителей, стремление которых — сделать свой район местом с привлекательной и качественной жилой средой.

Фестиваль предлагает живительный компот из музыки, театра, цирка, танца и разговорного жанра. Этот фестиваль — для всех независимо от возраста, роста, веса и размера обуви.