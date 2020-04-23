23 апреля 1955-го родился Урмас Отт. Почему он главная звезда эстонской журналистики
Сегодня Урмасу Оттю исполнилось бы 65 лет. Увы, знаменитый журналист ушел из жизни 12 лет назад.
Сегодня Урмасу Оттю исполнилось бы 65 лет. Увы, знаменитый журналист ушел из жизни 12 лет назад.
Нет смысла перечислять основные вехи биографии Оття, они известны всем жителям Эстонии вне зависимости от родного языка. Сам Отт блестяще говорил по-русски, что принесло ему феноменальную известность за пределами родной Эстонии: программа "Телевизионное знакомство" на центральном телевидении СССР в перестроечную эпоху была одной из самых популярных.
Но главное, что Урмас Отт привнес и в эстоно- и русскоязычную журналистику по сути новые жанр под условным названием "Интервью без галстука" и в этом обогнал свое время. Многие современные YouTube-звезды продолжают эксплуатировать темы, вопросы и методы, открытые эстонским журналистом. Более того, Отт был для зрителя 80-х и 90-х не просто журналистом, а настоящей звездой шоу-бизнеса и вместо журналистсткого микрофона часто появлялся на публике с микрофоном певца, исполняя хиты с главными звездами тогдашней эстрады.
Телеканал ETV+ снял фильм в память о коллеге по ERR. Публикуем его полную версию.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду
В 50% заражения Covid-19 в РФ отсутствовали признаки болезни
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Комаровский развеял опасный миф о коронавирусе