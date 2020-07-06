Актеру Ефремову предъявлено обвинение

Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал он.
Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).
Адвокат Эльман Пашаев подтвердил, что следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", - сказал он.
Вместе с тем адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе, но дата пока не подтверждена.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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