Музыкант, композитор и ведущий-тамада Артём ТёмаДа выступил на багажнике машины в Старом городе.
Реакция людей на уличное выступление была положительной, в отличии от стражей порядка.
Смотрим видео!
Музыкант, композитор и ведущий-тамада Артём ТёмаДа выступил на багажнике машины в Старом городе.
Реакция людей на уличное выступление была положительной, в отличии от стражей порядка.
Смотрим видео!
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