26.07.2020, 14:52

Артём ТёмаДа выступил на багажнике машины в Старом городе

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Артём ТёмаДа выступил на багажнике машины в Старом городе

Музыкант, композитор и ведущий-тамада Артём ТёмаДа выступил на багажнике машины в Старом городе.

Реакция людей на уличное выступление была положительной, в отличии от стражей порядка.

Смотрим видео!

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