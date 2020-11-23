Баста — о Карпине: Не ассоциирую его ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом “Ростов”(2)
Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, пишет mail.ru
Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, пишет mail.ru
— У нас был конфликт, — заявил Баста в эфире программы “Инсайдеры” на канале “Матч Премьер”. — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда “Ростов” там играть больше не сможет.
Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом “Ростов”. Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.
Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.
“Ростов” с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 15 туров.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умирающий от COVID медик записал обращение — видео
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева