Баста — о Карпине: Не ассоциирую его ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом “Ростов”

— У нас был конфликт, — заявил Баста в эфире программы “Инсайдеры” на канале “Матч Премьер”. — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда “Ростов” там играть больше не сможет.

Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом “Ростов”. Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.

“Ростов” с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 15 туров.