БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Сколько денег эстонские звезды и организаторы потеряют за лето-2020?

Запрет на массовые мероприятия заставляет развлекательный бизнес затянуть пояса. Иво Линна живет на пенсию в 412 евро, один из организаторов “Августовского блюза” Индрек Дитманн думает о новой работе на производстве. По словам мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса, летом Хаапсалу будет терять каждые выходные почти 600 000 евро дохода.
Артисты и организаторы концертов работают без дохода с 12 марта, когда правительство ввело в стране чрезвычайное положение. Теперь правительство огласило новые правила — с июля максимальное количество зрителей, разрешенных для проведения мероприятий на открытом воздухе, составляет 1000 человек. Уже ясно, что отменяется концерт Rammstein, а также крупные фестивали “We Love the 90’s”, “Августовский блюз” и т.д.
Несколько артистов признали, что всего за два месяца они не заработали пятизначную сумму дохода. Солист Terminator Яагуп Креэм сказал, что группа пропустила десятки выступлений. Певцы еще не представили свои финансовые отчеты за предыдущий год, но, основываясь на том, что они заработали в 2018 году, Койт Тооме, например, уже потерял 38 000 евро за два месяца, а Карл-Эрик Таукар — почти 22 000 евро. Поскольку большие сцены будут закрыты, то эти суммы возрастут в разы.
“Конечно, меня также поддерживает тот факт, что мои расходы были низкими на протяжении многих лет, и я получаю пенсию. У меня также есть небольшой запас на черный день”,—говорит Иво Линна.
По словам Иво, они с женой Имби провели ремонт в своем загородном доме: “Я не хотел для этого брать кредиты и не брал их — чтобы не упасть ниже плинтуса”.
Иво говорит, что они с женой никогда не покупали дорогую одежду, деликатесы для обеденного стола или навороченные технологии в дом. Они также не заказывают еду в ресторанах или других кейтеринговых компаниях.
“Мы заметили, что не можем готовить небольшие порции”, — посмеивается Иво. “Когда мы готовим суп, мы едим его три дня. То же самое и с другими продуктами — в один день вы завариваете чай, а на следующий вы все еще пьете его”.
По словам Иво, в последнее время было также гораздо меньше поездок на автомобиле, и топливо стало дешевле, чем раньше.
“Понятно, что "Августовский блюз" нельзя сделать с тысячей человек”, — говорит один из организаторов мероприятия Индрек Дитманн (44 года). “По-прежнему существует потребность в критической массе людей, которым необходимо приносить доход от билетов для проведения фестиваля. В двухдневном мероприятии могли были бы принять участие в общей сложности от 7 000 до 8 000 человек. Однако, даже если бы это было разрешено, мы думаем, что люди не особо готовы к большим событиям этим летом”. “Многие в страхе. По-видимому, в этом году развлекательные мероприятия переместятся в загородные дома”.
Для понимания: в конце прошлого года вход на мероприятие стоил 39 евро. Если бы в этом году было продано 8000 билетов, то доход от продажи был бы 312 000 евро.
“На самом деле, у меня нет реального дохода прямо сейчас и у меня нет бесконечных запасов. Это отдельная проблема, как мы собираемся делать "Августовский блюз" в следующем году. Может быть я вообще вместо этого пойду работать на производство!", — говорит Индрек, однако надеется, что из 4 миллионов евро, которые были выделены на поддержку музыкальной индустрии, что-то достанется им.
Индрек не падает духом и говорит, что у него не так много долгов. Он поделился мыслью, что в свободное время можно привести в движение что-то новое: “Моя жена занимается гончарным делом, и я подумал, что она может создать интернет-магазин для продажи своей продукции”.
Стен-Эрик Янтсон (36 лет), организатор "We Love 90’s", пытается договориться с исполнителями, чтобы они смогли выступить в Таллинне в следующем году. По словам Янтсона, они получили положительные отзывы от артистов. Самая большая радость в том, что дал свое согласие Scooter.
Ева Палм (53 года) из Live Nation Estonia, чья команда организовала концерт Rammstein, не говорит о цифрах. Но можно подсчитать, что в конце прошлого года было объявлено: приобретено более 60 000 билетов. Цена самого дешевого билета составила 69 евро, поэтому выручка от пропущенного концерта составляет около 4,2 миллиона евро.
“У нас отложены все концерты, но мы пока справляемся”, — говорит Ева.
Ева Палм не устала от изоляции: “Мне действительно нравится быть в изоляции — я занимаюсь спортом, хожу на прогулки, ухаживаю за детьми, убираю в доме, слушаю новую музыку, наслаждаюсь весной”.
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес (61 год) также организовывает мероприятие “Рок в Хаапсалу”. По словам Суклеса, со второй половины мая до конца первой недели сентября в Хаапсалу проходят концерты или мероприятия, которые привлекают тысячи людей.
“Средний большой концерт привлекает сюда 5-7 тысяч человек”, — сообщает мэр. “У нас есть 2000 номеров, и если мы возьмем, например, 30 евро за одну ночь, то это принесет только 60 000 евро только в гостиничном бизнесе. Если вы добавите сюда жилье Airbnb, эта сумма может составить уже 100 000 евро. Тогда и в тавернах и в магазинах будет больше продаж”. По выходным оборот составляет 200-300 тысяч евро в день. От этого зависит зарплата людей и выживание компаний в Хаапсалу”.
Учитывая, что в общей сложности со второй половины мая до конца первой недели сентября будет 16 выходных, предприятия Хаапсалу потеряют почти 5 миллионов евро дохода.
По словам Суклеса, крупнейшими событиями в Хаапсалу являются Дни итальянского вина и Дни Белой Леди, которые начинаются в четверг и продолжаются в течение всех выходных.
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