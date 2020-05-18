БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Сколько денег эстонские звезды и организаторы потеряют за лето-2020?

Артисты и организаторы концертов работают без дохода с 12 марта, когда правительство ввело в стране чрезвычайное положение. Теперь правительство огласило новые правила — с июля максимальное количество зрителей, разрешенных для проведения мероприятий на открытом воздухе, составляет 1000 человек. Уже ясно, что отменяется концерт Rammstein, а также крупные фестивали “We Love the 90’s”, “Августовский блюз” и т.д.

Несколько артистов признали, что всего за два месяца они не заработали пятизначную сумму дохода. Солист Terminator Яагуп Креэм сказал, что группа пропустила десятки выступлений. Певцы еще не представили свои финансовые отчеты за предыдущий год, но, основываясь на том, что они заработали в 2018 году, Койт Тооме, например, уже потерял 38 000 евро за два месяца, а Карл-Эрик Таукар — почти 22 000 евро. Поскольку большие сцены будут закрыты, то эти суммы возрастут в разы.

“Конечно, меня также поддерживает тот факт, что мои расходы были низкими на протяжении многих лет, и я получаю пенсию. У меня также есть небольшой запас на черный день”, — говорит Иво Линна.

Priit Simson





По словам Иво, они с женой Имби провели ремонт в своем загородном доме: “Я не хотел для этого брать кредиты и не брал их — чтобы не упасть ниже плинтуса”.

Иво говорит, что они с женой никогда не покупали дорогую одежду, деликатесы для обеденного стола или навороченные технологии в дом. Они также не заказывают еду в ресторанах или других кейтеринговых компаниях.

“Мы заметили, что не можем готовить небольшие порции”, — посмеивается Иво. “Когда мы готовим суп, мы едим его три дня. То же самое и с другими продуктами — в один день вы завариваете чай, а на следующий вы все еще пьете его”.

По словам Иво, в последнее время было также гораздо меньше поездок на автомобиле, и топливо стало дешевле, чем раньше.

Jaanus Lensemnt

“Понятно, что "Августовский блюз" нельзя сделать с тысячей человек”, — говорит один из организаторов мероприятия Индрек Дитманн (44 года). “По-прежнему существует потребность в критической массе людей, которым необходимо приносить доход от билетов для проведения фестиваля. В двухдневном мероприятии могли были бы принять участие в общей сложности от 7 000 до 8 000 человек. Однако, даже если бы это было разрешено, мы думаем, что люди не особо готовы к большим событиям этим летом”. “Многие в страхе. По-видимому, в этом году развлекательные мероприятия переместятся в загородные дома”.