Браку Репинских пришел конец: Мартин уже живет вместе с “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу”

Заключенный два года назад брак центристов и депутатов Рийгикогу Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински, по всей видимости, окончательно треснул. Мартин Репинский уже какое-то время живет вместе с “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу” Екатериной Васильевой.
Ранее Kroonika писала что у тогда еще волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского (32) и вице-председателя волостного собрания Йыхви Екатерины Васильевой (29), которая также является “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу -2011”, как утверждается, страстный роман. Репинский якобы собирался после выборов в Рийгикогу развестись с Сирет Котка-Репински (32) и уйти к новой возлюбленной.
За день до годовщины свадьбы Репинских, 29 апреля вступил в силу развод между Екатериной Васильевой и Антоном Васильевым. Антон рассказал Kroonika, что причиной развода стал роман Екатерины с Мартином.
“Двое наших детей остаются жить с матерью. Я в том доме больше не живу. Я переехал, так как туда въехал Мартин”, — говорит обманутый муж. По его словам, Екатерина сама призналась ему в своем романе.
Всем известный секрет
Слухи о романе между Мартином и “Мисс бикини” начались прошлым летом, когда на одно мероприятие он взял с собой не Сирет, а Екатерину, которая всего лишь неделей раньше была избрана вице-председателя волостного собрания Йыхви и была неизвестна общественности.
Мартин и Екатерина, как утверждается, вместе отдыхали в Тарту и ездили в Италию. Сразу после выборов они якобы планируют поехать в Египет. Мартин позаботился и о том, чтобы MTÜ Jõhvi Noorteparlament, которым руководит Екатерина, получило в бюджет 30 000 евро. По словам Мартина, собрание во вторник решило, что деньги не выделят, а деятельность объединения будут финансировать отдельно, исходя из каждого мероприятия.
Ходили слухи, что Мартин в своем кабинете в волостной управе Йыхви в поздние вечерние часы якобы проводил время с Екатериной, в здание прибыла Сирет и из кабинета слышались громкие разборки.
Репинские все опровергали
Сам Мартин неоднократно отвергал свои отношения с Екатериной, ссылаясь на то, что у них чисто рабочие отношения. Екатерина и Сирет Котка-Репински также ранее опровергли эти слухи Kroonika.
“Как женщина я поняла бы, есть ли что-то. Между Мартином и Екатериной ничего нет. У предыдущих волостных старейшин, я знаю, были отношения на работе, и теперь пытаются приписать Мартину то же самое… Я могу подтвердить положа руку на сердце, что мы с Мартином вместе и не собираемся разводиться!” — сказала тогда Сирет.
Кроме того, Репинские даже утверждали, что эти слухи распространяют перед выборами их политические оппоненты, чтобы навредить их имиджу.
Однако уже и после выборов в Рийгикогу новоиспеченную депутатскую пару стали все реже видеть вместе, они почти не появлялись вместе на фотографиях в социальных сетях. Ни кто из них не написал и о второй годовщине свадьбы 30 апреля. Зато Мартина все чаще видели в компании Екатерины.
Теперь же на новый запрос Kroonika Сирет признает, что их брак находится в серьезном кризисе. “Наш брак находится в очень большом кризисе, но мы пытаемся его спасти”, — передает она через однопартийца Энна Ээсмаа.
Екатерина Васильева отказалась давать Kroonika комментарий. Мартин Репинский на момент выхода в свет печатной версии издании не был доступен для комментария.